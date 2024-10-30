Хотите максимальную скорость интернета?

С тарифом «Премиум 500 + O!TV» от Saima Telecom это реально!

Забудьте о задержках и долгих загрузках.

Домашний интернет со скоростью до 500 мегабит в секунду позволит получить максимум производительности на ваших устройствах. Подключитесь уже сегодня и почувствуйте разницу!

Тариф «Премиум 500 + O!TV» включает:

скорость по зоне МИР и KG до 500 мегабит в секунду;

5 домашних кинотеатров: Etnomedia, Start, Wink, Premier, «О!Кино»;

интерактивное ТВ нового поколения с более 220 каналами в отличном качестве;

управление прямым эфиром;

отложенный просмотр и возможность перемотки рекламы;

выбор записанных программ;

выход в YouTube с ТВ.

И все это по супервыгодной цене — за 1 тысячу 180 сомов в месяц.

Тарифный план «Премиум 500 +» включает:

Скорость по зоне МИР и KG до 500 мегабит в секунду за 1 тысячу 150 сомов в месяц.

Погрузитесь в мир невероятного разнообразия развлечений прямо у себя дома.

Гигабитный Wi-Fi-роутер и ТВ-приставка предоставляются БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.

Оставить заявку на подключение можно:

на сайте Saima Telecom по ссылке: https://premium.saimatelecom.kg/ru;

позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000;

в приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom;

в головном офисе по адресу: улица Льва Толстого, 1/3;

в сети магазинов О!Store.

Тарифы «Премиум 500 + O!TV» и «Премиум 500 +» доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi-роутер предоставляются в ответственное хранение. Товар сертифицирован. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего приложения в качестве компенсации затрат оператора, связанных с подключением абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 мегабит в секунду, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный сall-сenter. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо». Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24 ноября 2003 года. Информация актуальна на 25 октября 2024-го.