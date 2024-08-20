Лето продолжается, а вместе с ним — уникальная акция «i-Жай» от Beeline.

Первые победители уже стали счастливыми обладателями сертификатов на приобретение продукции Apple, включая iPhone 15. Прямо сейчас набирает обороты второй этап акции, где вы можете принять участие и победить.

Только представьте: iPhone 15, Apple Watch или AirPods могут стать вашими, пока вы пользуетесь услугами связи.

Достаточно сделать всего три шага:

Подключайтесь к акции бесплатно в приложении «Мой Beeline» или по команде *1000#. Как обычно, пополняйте баланс, оплачивайте свой тариф, обновляйте пакеты или подключайте новые услуги. Получайте за это баллы, необходимые для победы!

Пополнение баланса сразу на 500 сомов принесет вам 5 баллов один раз в сутки. А за каждые 10 сомов, потраченные с баланса, вам будет начисляться 1 балл. Например, обновление пакетов по тарифу стоимостью 500 сомов каждый раз добавляет 50 баллов.

Хотите увеличить шансы на победу? В приложении «Мой Beeline» есть специальный сервис: покупайте и открывайте карточки, которые могут принести до 100 дополнительных баллов. Каждый час участники могут открыть три любые карточки.

Шансы получить сертификат на приобретение продукции Apple есть у каждого. В акции «i-Жай» призовые места не ограничиваются первыми строчками. Даже 200-е место — это победа!

Присоединяйтесь к акции прямо сейчас, открывайте карточки в «Мой Beeline» и получайте баллы. Именно вы можете стать одним из победителей второго этапа «i-Жай»!

Это возможно! Это Beeline!

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.