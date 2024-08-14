12:06
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Завтра последний день отсрочки регистрации телефонов в ГСИ

Если ваш телефон не зарегистрирован в Государственной системе идентификации (ГСИ), следует поспешить! 15 августа заканчивается период отсрочки для регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. Незарегистрированные телефоны не будут работать в мобильных сетях Кыргызстана. Сотовый оператор Beeline напоминает о самых важных моментах, связанных с регистрацией.

Как узнать IMEI-код телефона?

IMEI-коды — это уникальные номера-идентификаторы каждого мобильного устройства, состоящие из 15 цифр. Их можно найти на коробке телефона, его корпусе или на наклейке съемного аккумулятора либо узнать по команде *#06#.

Как проверить статус регистрации IMEI?

Введите IMEI-код:

Что делать, если IMEI-коды телефона не зарегистрированы?

Если вы приобрели незарегистрированный телефон в Кыргызстане, срочно обратитесь по месту покупки и попросите продавца зарегистрировать устройство по ссылке www.imei.kg/stockreg. Сделать это можно до 15 августа.

Как зарегистрировать дополнительные слоты или eSIM?

В случае телефонов с двумя SIM-картами и поддержкой eSIM может оказаться так, что зарегистрирован IMEI-код только одного (основного) слота. Чтобы зарегистрировать коды второго слота и eSIM, срочно отправьте на почту support@imei.kg письмо со следующей информацией:

  • все IMEI-коды вашего телефона;

  • скриншот экрана телефона с IMEI-кодами (наберите *#06# и сделайте снимок экрана).

Хотите купить телефон? Помните, что все устройства, поступившие в продажу, должны быть уже зарегистрированы. Перед покупкой нового телефона обязательно проверяйте статус регистрации IMEI-кодов одним из способов, указанных выше.

Во избежание проблем приобретайте аппараты в проверенных торговых точках.

Beeline Кыргызстан — авторизованный реселлер компании Apple — предлагает официальные iPhone, зарегистрированные в ГСИ по всем правилам.

Купить качественную продукцию Apple по выгодным условиям можно в бишкекских офисах Beeline:

  1. В ТРЦ «Дордой Плаза-2» (улица Ибраимова, 115).

  2. В ТЦ Asia Mall (проспект Чингиза Айтматова, 3).

  3. В ТЦ «Бишкек Парк» (улица Киевская, 148).

  4. В БЦ «Асыл-Таш» (улица Ибраимова, 115/1).

Будьте уверены в своем телефоне и пользуйтесь связью без ограничений!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302005/
просмотров: 9076
Версия для печати
Материалы по теме
Занять 200-е место и победить — возможно в акции «i-Жай»
Связь лучше, интернет быстрее: Beeline продолжает развивать сеть
Первые победители акции «i-Жай» получили iPhone и другие ценные призы
26 лет надежной связи: Beeline продолжает развивать сеть по всей стране
Приобретайте официальные iPhone, зарегистрированные в ГСИ
Роуминг без границ: оставайтесь онлайн в любой стране мира!
Выиграйте свой iPhone 15 в жаркой акции «i-Жай» от Beeline
Как зарегистрировать все IMEI-коды своего телефона
Холдинг Veon продает 50,1 процента своей доли в Beeline Кыргызстан
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пыта...
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год
11:20
Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца