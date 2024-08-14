Завтра последний день отсрочки регистрации телефонов в ГСИ

Если ваш телефон не зарегистрирован в Государственной системе идентификации (ГСИ), следует поспешить! 15 августа заканчивается период отсрочки для регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. Незарегистрированные телефоны не будут работать в мобильных сетях Кыргызстана. Сотовый оператор Beeline напоминает о самых важных моментах, связанных с регистрацией.
Как узнать IMEI-код телефона?
IMEI-коды — это уникальные номера-идентификаторы каждого мобильного устройства, состоящие из 15 цифр. Их можно найти на коробке телефона, его корпусе или на наклейке съемного аккумулятора либо узнать по команде *#06#.
Как проверить статус регистрации IMEI?
Введите IMEI-код:
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в приложении «Мой Beeline» (откройте вкладку «Еще» и выберите «Проверка IMEI-кода»);
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на сайте www.imei.kg;
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по команде *5656#.
Что делать, если IMEI-коды телефона не зарегистрированы?
Если вы приобрели незарегистрированный телефон в Кыргызстане, срочно обратитесь по месту покупки и попросите продавца зарегистрировать устройство по ссылке www.imei.kg/stockreg. Сделать это можно до 15 августа.
Как зарегистрировать дополнительные слоты или eSIM?
В случае телефонов с двумя SIM-картами и поддержкой eSIM может оказаться так, что зарегистрирован IMEI-код только одного (основного) слота. Чтобы зарегистрировать коды второго слота и eSIM, срочно отправьте на почту support@imei.kg письмо со следующей информацией:
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все IMEI-коды вашего телефона;
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скриншот экрана телефона с IMEI-кодами (наберите *#06# и сделайте снимок экрана).
Хотите купить телефон? Помните, что все устройства, поступившие в продажу, должны быть уже зарегистрированы. Перед покупкой нового телефона обязательно проверяйте статус регистрации IMEI-кодов одним из способов, указанных выше.
Во избежание проблем приобретайте аппараты в проверенных торговых точках.
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В ТЦ «Бишкек Парк» (улица Киевская, 148).
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