Завтра последний день отсрочки регистрации телефонов в ГСИ

Если ваш телефон не зарегистрирован в Государственной системе идентификации (ГСИ), следует поспешить! 15 августа заканчивается период отсрочки для регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. Незарегистрированные телефоны не будут работать в мобильных сетях Кыргызстана. Сотовый оператор Beeline напоминает о самых важных моментах, связанных с регистрацией.

Как узнать IMEI-код телефона?

IMEI-коды — это уникальные номера-идентификаторы каждого мобильного устройства, состоящие из 15 цифр. Их можно найти на коробке телефона, его корпусе или на наклейке съемного аккумулятора либо узнать по команде *#06#.

Как проверить статус регистрации IMEI?

Введите IMEI-код:

Что делать, если IMEI-коды телефона не зарегистрированы?

Если вы приобрели незарегистрированный телефон в Кыргызстане, срочно обратитесь по месту покупки и попросите продавца зарегистрировать устройство по ссылке www.imei.kg/stockreg. Сделать это можно до 15 августа.

Как зарегистрировать дополнительные слоты или eSIM?

В случае телефонов с двумя SIM-картами и поддержкой eSIM может оказаться так, что зарегистрирован IMEI-код только одного (основного) слота. Чтобы зарегистрировать коды второго слота и eSIM, срочно отправьте на почту support@imei.kg письмо со следующей информацией:

все IMEI-коды вашего телефона;

скриншот экрана телефона с IMEI-кодами (наберите *#06# и сделайте снимок экрана).

Хотите купить телефон? Помните, что все устройства, поступившие в продажу, должны быть уже зарегистрированы. Перед покупкой нового телефона обязательно проверяйте статус регистрации IMEI-кодов одним из способов, указанных выше.

Во избежание проблем приобретайте аппараты в проверенных торговых точках.

Beeline Кыргызстан — авторизованный реселлер компании Apple — предлагает официальные iPhone, зарегистрированные в ГСИ по всем правилам.

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