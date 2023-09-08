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Бизнес

Лотерея на миллион! Кыргызстанцы выигрывают денежные призы от «О!Деньги»

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает разыгрывать денежные призы в лотерее.

Каждую неделю у кыргызстанцев есть возможность выиграть 20 тысяч, 30 тысяч или 50 тысяч сомов, а в ноябре будет разыгран 1 миллион!

Принять участие просто и совершенно бесплатно. Для этого достаточно скачать приложение «Мой О!», пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» и получать лотерейные билеты за платежи, пополнение кошелька или за выпуск бесплатной карты «ЭЛКАРТ» в приложении. Победителей определит генератор случайных чисел.

Пятнадцать счастливчиков уже стали обладателями денежных призов, для многих выигрыш стал настоящим сюрпризом.

«Я не знала про лотерею, и когда мне позвонили сообщить о выигрыше, была просто в шоке. Кошельком пользуюсь часто, оплачиваю коммунальные услуги, интернет, баланс пополняю. Мужу теперь говорю, чтобы тоже больше оплачивал через кошелек», — рассказала Элиза.

«Я оплачиваю через «О!Деньги» разные услуги, но в основном такси. Приложение очень удобное и понятное», — поделился Самат.

В лотерее везет и новым пользователям приложения:

«Только недавно скачал «Мой О!», получил пять билетов за идентификацию и сразу выиграл 50 тысяч. Эти деньги потрачу на какой-нибудь памятный подарок. Буду и дальше пользоваться кошельком», — говорит Ринат.

Ближайший розыгрыш 100 тысяч сомов состоится уже 11 сентября.

Скачивайте приложение «Мой О!» из App Store или Google Play, идентифицируйте кошелек «О!Деньги» и получайте первые билеты для участия в лотерее. Все подробности на сайте: udacha.kg.

Период проведения лотереи в КР: 01.08.2023-06.11.2023. Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 334 от 28.07.2023. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274574/
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