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Бизнес

MEGA презентовала уникальный сервис «MEGA Инвестиции»

В минувшую пятницу, 18 августа, в Бишкеке прошла практическая конференция «Приоритеты и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в КР». В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов, Кыргызской фондовой биржи, Московской фондовой биржи и Казахстана, а также коммерческих банков.

В рамках форума представители «Кыргызмобайлкомпани» (дочерняя компания ЗАО «Альфа Телеком») и Кыргызской фондовой биржи провели презентацию сервиса по покупке государственных ценных бумаг, а также корпоративных акций и облигаций — «MEGA Инвестиции».

«MEGA Инвестиции» — это уникальный сервис в приложении MegaPay, позволяющий перейти на цифровую платформу Кыргызской фондовой биржи и брокерских компаний для покупки ценных бумаг онлайн через брокерскую компанию.

Благодаря представленной платформе инвесторы смогут купить ценные бумаги, не приходя в офис брокерских компаний, заключив только цифровой договор.

Услуги брокера также можно будет оплатить через MegaPay. В скором времени сервис будет доступен полным банковским идентифицированным пользователям MegaPay.

Покупка государственных ценных бумаг является одним из инструментов инвестирования и может выступать в качестве альтернативы депозитам в коммерческих банках. «Каждый гражданин сможет инвестировать через мобильное приложение. Совсем скоро в Кыргызстане заработает цифровая платформа, где в режиме реального времени будут доступны корпоративные акции и облигации, прошедшие процедуру листинга КФБ. Особо отмечу, что через данный сервис будут доступны государственные ценные бумаги КР», — сообщил заместитель министра финансов Кыргызстана Руслан Татиков.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273069/
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