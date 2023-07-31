На Иссык-Куле очередная волна скидок на смартфоны в O!Store

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Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.

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Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.