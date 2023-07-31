На Иссык-Куле очередная волна скидок на смартфоны в O!Store

Очередной бонус для всех, кто сейчас отдыхает на Иссык-Куле!
Специальное предложение — во всех магазинах O!Store по всему побережью объявлены скидки на некоторые модели смартфонов, а также минус 30 процентов на все кабели.
- Realme 10 4G 8/128 GB 21500 вместо 23400 сомов;
- Samsung A037 (A03S 2021) 3/32 GB 10500 вместо 11090 сомов;
- Tecno Spark 8P 4/64 GB 12200 вместо 12500 сомов;
- Vivo Y53s 6/128 GB 17900 вместо 19900 сомов;
- Infinix HOT 12i 4/64 GB 10700 вместо 11900 сомов;
- Xiaomi Poco X5 Pro 5G 8/256 GB 29000 вместо 30900 сомов;
- Itel A48 2/32 GB 8000 вместо 8900 сомов.
Акция действует с 31 июля до 13 августа 2023 года. Количество товара ограничено, поэтому успейте забрать товар по выгодной стоимости первым.
Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.
Для туристов в магазинах O!Store Иссык-Кульской области представлен широкий ассортимент премиальной сувенирной продукции в национальном стиле: магниты, брелоки, значки, ежедневники, карандаши, ручки.
O!Store — это выгода и удобство.
Подробная информация по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.
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