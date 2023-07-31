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Бизнес

На Иссык-Куле очередная волна скидок на смартфоны в O!Store

Очередной бонус для всех, кто сейчас отдыхает на Иссык-Куле!

Специальное предложение — во всех магазинах O!Store по всему побережью объявлены скидки на некоторые модели смартфонов, а также минус 30 процентов на все кабели.

Акция действует с 31 июля до 13 августа 2023 года. Количество товара ограничено, поэтому успейте забрать товар по выгодной стоимости первым.

Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.

Для туристов в магазинах O!Store Иссык-Кульской области представлен широкий ассортимент премиальной сувенирной продукции в национальном стиле: магниты, брелоки, значки, ежедневники, карандаши, ручки.

O!Store — это выгода и удобство.

Подробная информация по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.  Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271445/
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