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Бизнес

Как переоформить номер телефона на себя

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это уже не просто звонки и обмен сообщениями: к номеру телефона привязываются электронные кошельки, банковские карты, аккаунты в социальных сетях и другие источники важных персональных данных. Поэтому в интересах каждого абонента — убедиться в том, что номер зарегистрирован на его имя. Beeline Кыргызстан напоминает, как это сделать.

В первую очередь необходимо проверить статус регистрации номера. Если вы пользуетесь услугами сотового оператора Beeline, наберите команду *142# вызов. Вы получите SMS-сообщение с информацией о том, на кого зарегистрирован этот номер.

В случае, если он не оформлен на ваше имя, вы можете обратиться в ближайший офис Beeline. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность. Вам помогут зарегистрировать номер совершенно бесплатно и в считанные минуты, а в подарок вы получите 5 ГБ интернета.

Переоформить номер на себя можно и не выходя из дома:

  • Зайдите в мобильное приложение «Мой Beeline».
  • В разделе «Ещё» откройте вкладку «Регистрация».
  • Сфотографируйте паспорт с двух сторон.
  • Сфотографируйтесь с паспортом.
  • Придумайте кодовое слово.
  • Проверьте и подпишите договор.

После процедуры регистрации в «Мой Beeline» вы также получите подарочный интернет-пакет объемом 5 ГБ.

Оформив номер на себя, вы сможете полноценно управлять им, получать детализацию событий и не беспокоиться о безопасности личных данных. Кроме того, в случае утери SIM-карты или телефона можно легко и быстро восстановить свой номер.

Beeline: 25 лет возможностей для каждого!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271117/
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