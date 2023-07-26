Как переоформить номер телефона на себя

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это уже не просто звонки и обмен сообщениями: к номеру телефона привязываются электронные кошельки, банковские карты, аккаунты в социальных сетях и другие источники важных персональных данных. Поэтому в интересах каждого абонента — убедиться в том, что номер зарегистрирован на его имя. Beeline Кыргызстан напоминает, как это сделать.
В первую очередь необходимо проверить статус регистрации номера. Если вы пользуетесь услугами сотового оператора Beeline, наберите команду *142# вызов. Вы получите SMS-сообщение с информацией о том, на кого зарегистрирован этот номер.
В случае, если он не оформлен на ваше имя, вы можете обратиться в ближайший офис Beeline. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность. Вам помогут зарегистрировать номер совершенно бесплатно и в считанные минуты, а в подарок вы получите 5 ГБ интернета.
Переоформить номер на себя можно и не выходя из дома:
- Зайдите в мобильное приложение «Мой Beeline».
- В разделе «Ещё» откройте вкладку «Регистрация».
- Сфотографируйте паспорт с двух сторон.
- Сфотографируйтесь с паспортом.
- Придумайте кодовое слово.
- Проверьте и подпишите договор.
После процедуры регистрации в «Мой Beeline» вы также получите подарочный интернет-пакет объемом 5 ГБ.
Оформив номер на себя, вы сможете полноценно управлять им, получать детализацию событий и не беспокоиться о безопасности личных данных. Кроме того, в случае утери SIM-карты или телефона можно легко и быстро восстановить свой номер.