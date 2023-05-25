В приложении «Яндекс Go» в Кыргызстане появился экран специальных возможностей

С 24 мая во всех городах Кыргызстана, где работает сервис «Яндекс Go», в тестовом режиме стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья:
- «Помогите найти машину»;
- «Общаюсь только текстом»;
- «Не говорю, но слышу»;
- «Буду с инвалидным креслом».
Специальные опции собраны в приложении на отдельном экране. Их можно выбрать для поездок по любому тарифу, кроме тарифа «Вместе», и это не увеличит стоимость.
Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:
«Помогите найти машину». В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до нее и сесть в салон.
«Общаюсь только текстом». Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.
«Не говорю, но слышу». Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.
«Буду с инвалидным креслом». Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий «Буду с инвалидным креслом, нужны помощь с посадкой, пустой багажник».
Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации. Они доступны для всех участников рынка на кыргызском и русском языках. Это поможет сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках.