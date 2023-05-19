«Керемет Банк» принял участие в ежегодном мероприятии Green Waste Leaders

Сегодня, 19 мая, ОАО «Керемет Банк» приняло участие в ежегодном мероприятии Green Waste Leaders 2023. Организатором мероприятия выступило агентство ESG Central Asia.

Проведение мероприятия приурочено к празднованию Всемирного дня окружающей среды.

В 2023 году отмечается 50-я годовщина Всемирного дня окружающей среды и пройдет с акцентом на решение проблемы загрязнения пластиком. За последние десятилетия этот день превратился в одну из крупнейших мировых платформ для продвижения экологических идей.

Основная цель мероприятия — усиление репутации индустрии логистики и переработки, а также стимулирование организаций различных секторов внедрять системы управления отходами.

Так, сегодня ОАО «Керемет Банк» был вручен сертификат соответствия «Лучшая практика управления отходами» от WasteNet.kg. Прототип добровольной экологической сертификации WasteNet.kg означает, что компания прошла проверку на соответствие своей внутренней системы управления отходами требованиям и установленным критериям проекта «Повышение эффективности системы сбора и переработки отходов в Кыргызской Республике» и имеет разрешение на право применения знака Best Recycle Practice для публичной демонстрации экологической ответственности организации.