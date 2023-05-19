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Бизнес

Внимание! Акция от ОАО «Керемет Банк»!

Участвуйте в АКЦИИ по безналичным платежам и выиграйте путевку на двоих и множество других ценных призов!

Совершайте покупки платежной картой «ЭЛКАРТ» от ОАО «Керемет Банк» до 31 июля 2023 года и получайте множество полезных призов для активного отдыха и создания комфорта в вашем доме!

Среди призов — велосипед, электросамокат, кондиционер, пылесос, очиститель воздуха и фильтр для воды.

А главный приз — поездка на двоих в одну из популярных туристических стран (Турция, ОАЭ — Дубай, Вьетнам, Грузия, Египет и так далее).

«Керемет Банк» — банк возможностей!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265840/
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