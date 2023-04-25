Теперь обналичить «О!Деньги» можно в терминалах

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает создавать инновационные платежные решения для удобства клиентов.
Теперь пользователи сервиса могут снять средства с электронного кошелька в специальных терминалах с функцией обналичивания (cash out).
Нактаматы позволяют не только оплачивать нужные услуги, но и снимать наличные прямо со смартфона — без паспорта, карты и похода в банк.
Как обналичить «О!Деньги» через нактамат:
- Выберите «О!Деньги» — выдача наличных» на экране.
- Укажите необходимую сумму.
- Откройте «Мой О!» и отсканируйте QR-код.
- Подтвердите операцию и возьмите наличные.
Какая комиссия за услугу:
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до 15 тысяч сомов в месяц можно обналичить без комиссии;
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от 15 тысяч 1 до 80 тысяч сомов — 0,5 процента;
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свыше 80 тысяч 1 сома — 1 процент.
Какую сумму можно обналичить:
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для пользователей, идентифицированных онлайн, — до 30 тысяч сомов в месяц;
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для пользователей, идентифицированных в O!Store, — до 800 тысяч сомов в месяц.
Где найти нактамат?
Сейчас уже установлено более 50 нактаматов в магазинах О!Store и Globus по Чуйской области. В ближайшее время их станет больше. Адреса терминалов с функцией cash out размещены в наших соцсетях и на сайте dengi.kg.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.