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Бизнес

Теперь обналичить «О!Деньги» можно в терминалах

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает создавать инновационные платежные решения для удобства клиентов.

Теперь пользователи сервиса могут снять средства с электронного кошелька в специальных терминалах с функцией обналичивания (cash out).

Нактаматы позволяют не только оплачивать нужные услуги, но и снимать наличные прямо со смартфона — без паспорта, карты и похода в банк.

Как обналичить «О!Деньги» через нактамат:

  1. Выберите «О!Деньги» — выдача наличных» на экране.
  2. Укажите необходимую сумму.
  3. Откройте «Мой О!» и отсканируйте QR-код.
  4. Подтвердите операцию и возьмите наличные.

Какая комиссия за услугу:

  • до 15 тысяч сомов в месяц можно обналичить без комиссии;

  • от 15 тысяч 1 до 80 тысяч сомов — 0,5 процента;

  • свыше 80 тысяч 1 сома — 1 процент.

Какую сумму можно обналичить:

  • для пользователей, идентифицированных онлайн, — до 30 тысяч сомов в месяц;

  • для пользователей, идентифицированных в O!Store, — до 800 тысяч сомов в месяц.

Где найти нактамат?

Сейчас уже установлено более 50 нактаматов в магазинах О!Store и Globus по Чуйской области. В ближайшее время их станет больше. Адреса терминалов с функцией cash out размещены в наших соцсетях и на сайте dengi.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264138/
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