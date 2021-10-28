Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!

Красивые номера телефонов — это must have для вашего бизнеса или подарок со смыслом близкому человеку.

Самая большая распродажа года таких номеров для всех абонентов сети О! начнется в сети O!Store 29 октября ровно в 00.00.00 и завершится 30 октября в полночь. Только два дня, 29 и 30 октября 2021 года, у вас будет возможность приобрести номер премиальной категории Gold, VIP, Platinum со скидкой до 90 процентов.

Скидок хватит на всех, но успеете ли вы забрать ту самую комбинацию цифр?

Если вы абонент О!, то можете проверить доступность нужного номера не выходя из дома. Для этого наберите команду *212*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#. Если номер свободен, купить его можно будет сразу с помощью услуги «Мой новый номер», главное, чтобы на вашем балансе была достаточная сумма для покупки.

Если вы еще не абонент О!, то вы можете узнать, свободна ли копия вашего номера, позвонив на номер услуги «Добро пожаловать!» 0 500 000 500 (тарификация по условиям вашего тарифа). Затем поспешите в ближайший O!Store с паспортом, чтобы приобрести заветную SIM-карту. Адрес ближайшего O!Store или офиса продаж и обслуживания можно узнать тут: o.kg.

А самые стильные и статусные номера категории PLATINUM доступны на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.