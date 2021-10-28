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Бизнес

Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!

Красивые номера телефонов — это must have для вашего бизнеса или подарок со смыслом близкому человеку.

Самая большая распродажа года таких номеров для всех абонентов сети О! начнется в сети O!Store 29 октября ровно в 00.00.00 и завершится 30 октября в полночь. Только два дня, 29 и 30 октября 2021 года, у вас будет возможность приобрести номер премиальной категории Gold, VIP, Platinum со скидкой до 90 процентов.

Скидок хватит на всех, но успеете ли вы забрать ту самую комбинацию цифр?

  • Если вы абонент О!, то можете проверить доступность нужного номера не выходя из дома. Для этого наберите команду *212*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#. Если номер свободен, купить его можно будет сразу с помощью услуги «Мой новый номер», главное, чтобы на вашем балансе была достаточная сумма для покупки.
  • Если вы еще не абонент О!, то вы можете узнать, свободна ли копия вашего номера, позвонив на номер услуги «Добро пожаловать!» 0 500 000 500 (тарификация по условиям вашего тарифа). Затем поспешите в ближайший O!Store с паспортом, чтобы приобрести заветную SIM-карту. Адрес ближайшего O!Store или офиса продаж и обслуживания можно узнать тут: o.kg.

А самые стильные и статусные номера категории PLATINUM доступны на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.

Успей забрать свой номер первым!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/211976/
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