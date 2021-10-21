Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!

На днях порадовал открытием еще один новый магазин O!Store в Оше по адресу: улица Курманжан, 211/з, около остановки Араванской. O!Store — это крупнейшая сеть магазинов Кыргызстана по продаже смартфонов и мобильных аксессуаров, а по совместительству — офисы обслуживания абонентов Мобильного оператора О!.

Магазин открыт ежедневно с 9.00 до 21.00, без обеденного перерыва и выходных.

Свое открытие новый магазин празднует скидками!

Минус 20 процентов на все аксессуары до 1 тысячи сомов;

минус 10 процентов на все аксессуары от 1 тысячи сомов.

Акция действует до конца октября 2021 года. Количество товара по акции ограничено.

Открытие новых магазинов — это всегда радость для местных жителей, которым больше не придется специально ездить куда-то далеко для получения базовых услуг мобильной связи. Здесь часто проходят акции, что делает покупку еще приятнее.

Магазины O!Store — это возможность:

решить любой вопрос по вашему тарифу, подключить нужную услугу, получить детализацию;

бесплатно восстановить SIM-карту в случае утери;

пополнить баланс без комиссии;

купить смартфон и всего за 20 минут оформить его в рассрочку или в кредит;

купить аксессуары для мобильных устройств;

обналичить денежные средства с кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» без комиссии и многое другое.

Узнать адрес ближайшего к вам филиала можно на сайте ostore.kg.

Мобильный оператор О! — всегда рядом!

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.