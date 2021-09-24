Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!

DemirBank запускает грандиозную акцию «Сезон подарков».

В рамках акции разыгрывается множество ценных призов, где главный приз — 15 путевок в Дубай.

Чтобы стать участником, достаточно просто совершать покупки картой рассрочки Card Plus от DemirBank.



Карта рассрочки Card Plus — это невероятно простой и удобный инструмент для совершения покупок в рассрочку в более чем 300 торговых точках по всему Кыргызстану. Список всех точек вы можете посмотреть на сайте: cardplus.demirbank.kg

Оформить можно абсолютно любые товары: смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, мебель и многое другое — на 6, 9 или же на 12 месяцев.

Для клиентов банка, имеющих карту рассрочки Card Plus, доступно оформление покупок в рассрочку без необходимости обращения в банк за кредитом и представления пакета документов.



Победа ближе, чем кажется.

Совершайте покупки с помощью карты рассрочки Card Plus от DemirBank: чем больше вы совершите покупок с картой рассрочки на сумму более 5 тысяч сомов, тем выше ваши шансы получить ценные призы.

Период акции: с 1 сентября 2021 года по 15 января 2022-го. Все итоги будут размещены на официальном сайте «Демир Банка», а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

Подробная информация на сайте банка: www.demirbank.kg