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Бизнес

Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение

Времена, когда для того, чтобы погасить кредит, приходилось отстоять очередь в банке, канули в Лету. Теперь для совершения операции достаточно иметь смартфон с активным мобильным кошельком. Удобный и понятный интерфейс позволит провести платеж в несколько кликов.

Сегодня это стало настолько обыденным, что никого уже не удивишь. Однако команда Balance.kg пошла дальше, мобильный кошелек установил собственные правила оплаты кредитов.

С 20 сентября компания полностью обнулила клиентскую комиссию за погашение кредитов при оплате через Balance.kg.

Должен 5 тысяч сомов, столько и плати, и ни тыйына больше.

Акция распространяется на коммерческие банки и микрофинансовые компании — всего 39 финансово-кредитных учреждений. Ищи свой банк в кошельке Balance.kg и проверяй, участвует ли он в акции.

Предложение действует до 31 октября, но, если вам понравится, мы продлим ее действие до конца года. Не упусти свою возможность, оплачивай кредит с Balance.kg и экономь до 1.5 процента от суммы с каждой транзакции. Если еще не скачали приложение, то поспешите, подробности здесь.

Balance.kg — с заботой о Вас и Ваших близких.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207685/
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