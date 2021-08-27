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Бизнес

О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!

Впереди большой праздник и целых четыре дня каникул. Кыргызстан готовится отметить 30-ю годовщину Дня независимости!

По такому случаю Мобильный оператор О! решил порадовать кыргызстанцев классными скидками и акциями в фирменных магазинах O!Store.

Скидки на аксессуары до 20 процентов

Легендарные музыкальные колонки и беспроводные наушники фирмы JBL, крутейшие рюкзаки и сумки немецкого бренда RivaCase, чехлы на смартфон, пауэрбанки, умные термосы, часы, ультразвуковые очистители, беспроводные ирригаторы, роботы-пылесосы и многое-многое другое можно купить хорошо сэкономив! Выбирайте на сайте ostore.kg, уточняйте наличие нужного товара по телефону 0705 007 000 и приходите выгодно закупаться.

  • минус 20 процентов на все аксессуары до 1 тысячи сомов;
  • минус 10 процентов на все аксессуары выше 1 тысячи сомов.

Акция продлится во всех O!Store только три дня: с 29 по 31 августа 2021 года.

Кешбэк 10 процентов на смартфоны Realme или Tecno!

При покупке любых смартфонов этих брендов в фирменных магазинах O!Store можно возвратить 10 процентов от суммы покупки на баланс или выбрать дополнительные аксессуары на сумму кешбэка. Заглядывайте за подробностями на сайт ostore.kg или звоните по телефону 0705 007 000.

Кешбэк +1 000 сомов при покупке смартфонов Blackview

Акция на суперпрочные смартфоны Blackview продлена до 31 декабря 2021 года. Верните 1 тысячу сомов на свой мобильный счет и оцените смартфоны, которым не страшны жара и морозы, погружения в воду, пыль и столкновения с твердой поверхностью.

+20 ГИГАБАЙТОВ интернета в подарок!

Любой смартфон можно купить в рассрочку, а при заказе онлайн на сайте ostore.kg можно получить дополнительно +20 гигабайт БЕСПЛАТНО!

И самое главное — пополните баланс заранее и оставайтесь на связи. К вашим услугам крупнейшая сеть филиалов O!Store, тысячи фирменных терминалов в шаговой доступности + сотни промоутеров-консультантов по всей стране. К тому же вы всегда можете пополнить баланс вообще не выходя из дома через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и оплачивать бесконтактно более 1 тысячи услуг.

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с главным наступающим праздником страны, желает мира, процветания и благополучия!

Количество товаров по акции ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который по своему усмотрению может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Кешбэк по акции Realme и Tecno можно использовать только на покупку аксессуаров в день приобретения смартфона или только на услуги связи. Кешбэк по акции Blackview можно использовать только на услуги связи. Кешбэк нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги». Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205446/
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