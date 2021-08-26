Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии

Мобильный оператор О! продолжает расширять возможности приложения «Мой О!», делая его функциональнее, удобнее и выгоднее.

Теперь пользователи приложения могут пополнять карты «Оптима Банка» не только быстро и удобно, но и бесплатно! Комиссия обнулена при переводе через кошелек «О!Деньги», а также во всех платежных терминалах О!.

Чтобы воспользоваться услугой не выходя из дома, достаточно установить «Мой О!», пройти онлайн-идентификацию и выбрать нужный сервис в каталоге.

Перевод поступает моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Точно так же всего в несколько кликов через кошелек «О!Деньги» можно переводить средства на кошельки и карты банков шести стран.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

«Мой О!» позволяет:

+ управлять номером О! и заботиться о балансе близких;

+ моментально переводить средства на кошельки и карты;

+ бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты;

+ обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране;

+ пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети.

Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.