15:31
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Бизнес

Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии

Мобильный оператор О! продолжает расширять возможности приложения «Мой О!», делая его функциональнее, удобнее и выгоднее.

Теперь пользователи приложения могут пополнять карты «Оптима Банка» не только быстро и удобно, но и бесплатно! Комиссия обнулена при переводе через кошелек «О!Деньги», а также во всех платежных терминалах О!.

Чтобы воспользоваться услугой не выходя из дома, достаточно установить «Мой О!», пройти онлайн-идентификацию и выбрать нужный сервис в каталоге.

Перевод поступает моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Точно так же всего в несколько кликов через кошелек «О!Деньги» можно переводить средства на кошельки и карты банков шести стран.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

«Мой О!» позволяет:

  • + управлять номером О! и заботиться о балансе близких;
  • + моментально переводить средства на кошельки и карты;
  • + бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты;
  • + обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране;
  • + пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети.

Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205256/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Где собрать ученика в школу?
В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Популярные новости
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
26 августа, четверг
15:25
Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке начала прием пациентов Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке начала при...
15:18
Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
15:13
Подкуп голосов. Каждому пятому кыргызстанцу на выборах предлагали деньги
15:10
ОПГ, занимающиеся контрабандой, пытаются очернить нас — ГКНБ
14:49
В Бишкеке построили дополнительный корпус компьютерной гимназии за $1 миллион