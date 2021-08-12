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Бизнес

Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!

«Керемет Банк» подвел первые итоги уникальной акции «Больше процентов + Больше возможностей», приуроченной к 30-летию независимости Кыргызской Республики.

По условиям объявленной месяц назад акции все вкладчики, размещающие средства на депозитных вкладах в «Керемет Банке» до 31 октября 2021 года сроком от 12 месяцев и выше, получают дополнительные проценты к текущим ставкам.

Оценить все выгоды и преимущества акции, вызвавшей большой интерес по всей стране, уже успели жители столицы, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Таласской, Иссык-Кульской и Баткенской областей. В итоге 30 вкладчиков, первыми открывшие депозиты в банке, получили не только бонусные проценты, но и очень полезный подарок из рук председателя правления ОАО «Керемет Банк» Токтогула Рысбека — премиальные карты UnionPay Gold с балансом 1 тысяча сомов, ежедневным начислением 4 процентов годовых на остаток и льготными тарифами на обслуживание

Председатель правления банка Токтогул Рысбек отметил, что все победители — это по-настоящему продвинутые инвесторы, понимающие, что депозит — это не только способ сохранения, но и приумножения накопленных средств.

Показательно, что самыми «продвинутыми инвесторами» в своем большинстве оказались пенсионеры: кто-то всю жизнь проработал в сфере киноиндустрии Кыргызстана, кто-то в области медицины и образования. Для одних победителей сотрудничество с банком стало первым приятным опытом инвестирования, для других «Керемет Банк» давно является финансовым помощником по жизни. Одна из победительниц — преданный клиент с 13-летним стажем, принимая дар от банка, пожелала всем, и не только пенсионерам, следовать ее примеру и хранить свои сбережения не дома, а вкладывать в надежный и проверенный «Керемет Банк».

Акция продолжается! У клиентов-вкладчиков всей филиальной сети есть равные шансы побороться за призы от «Керемет Банка».

Впереди еще 60 подарков и два этапа: с 5 августа по 4 сентября 2021 года и с 5 сентября по 4 октября 2021 года.

Подробнее об акции можно узнать в точках обслуживания и в круглосуточном контакт-центре по телефонам (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/203777/
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