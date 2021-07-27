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Бизнес

«Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение

26 июля состоялось официальное подписание двухстороннего соглашения между «Бакай Банком» и международной системой денежных переводов UPT.

Подписание соглашения прошло при участии генерального директора компании UPT Хакана Озата, вице-президента UPT Мурата Кастана, председателя правления «Бакай Банка» Оксаны Соломко, первого заместителя председателя правления Марата Юсупова и другими представителями UPT и правления банка.

Теперь у наших граждан и представителей бизнеса есть возможность напрямую осуществлять денежные переводы в Турцию на выгодных условиях.

UPT является ведущей турецкой компанией по денежным переводам и охватывает практически все города Турции: компания работает с почтой (PTT Turkish Post) и оформить перевод можно в любом почтовом отделении.

Кроме того, UPT предлагает быстрые и безопасные международные денежные переводы без открытия счета в 200 странах мира и более 400 тысяч пунктов обслуживания.

В ходе подписания, господин Хакан Озат отметил, что экономика Кыргызстана растет и позитивные отношения между двумя братскими странами Турцией и Кыргызстаном ускоряют этот рост. UPT также укрепит эти отношения, предлагая услуги по переводу денег наличными, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

«Компания UPT является для нас стратегически важным партнером. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, укрепление отношений и рассчитываем, что наши клиенты получат максимум выгоды от нашего партнерства», — подчеркнула госпожа Соломко.

Стороны обсудили дальнейшие планы и возможность оформления переводов напрямую на банковские счета и карты, а также онлайн в безналичной форме, посредством интеграции мобильных приложений UPT и Bakai24.

«Наша основная задача — предоставить нашим клиентам сервис высокого качества. Преимуществами UPT являются скорость и надежность отправки денег, широкая география переводов как внутри Турции, так и за ее пределами», — отметили представители компании.

Отвечаем на вопросы 24/7:
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202285/
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