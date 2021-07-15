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Бизнес

«Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут

Финансовые показатели «Керемет Банка» на последнюю отчетную дату — 30 июня 2021 года — демонстрируют положительную динамику, заданную несколькими месяцами ранее.

Чистая прибыль банка в соответствии с МСФО за первое полугодие составила 35,6 миллиона сомов на фоне наблюдаемого годом ранее убытка в 173 миллиона сомов. Обеспечивая рабочими местами более 550 граждан Кыргызстана, «Керемет Банк» является крупным налогоплательщиком, перечислившим за указанный период в 2021 году 58 миллионов 506 тысяч сомов в бюджет страны.

«Выйдя на стабильный рост чистой прибыли и активов за отчетное первое полугодие 2021 года, несмотря на ранее высказываемые различные пессимистические сценарии, банк демонстрирует самодостаточность и самоокупаемость, что является подтверждением высокого профессионализма всей команды банка по достижению поставленных целей и задач на 2021 год, — считает председатель правления ОАО «Керемет Банк» Токтогул Рысбек. — Наша чистая прибыль сформирована в результате кропотливой работы и улучшения показателей практически по всем направлениям деятельности: в кредитовании, операционном обслуживании, в карточном, валютном и иных операциях, несмотря на экономические трудности в стране, связанные с пандемией COVID-19. Уверен, что это только начало нашего успешного пути».

Банк продолжает наращивать кредитный портфель при стабильном качестве — с начала года его объем увеличился на 500,2 миллиона сомов, составив 7,2 миллиарда сомов. После дополнительной капитализации основным акционером (НБ КР) в «Керемет Банке» продолжается успешная реализация «Социальной ипотеки» — проекта по льготному жилищному кредитованию работников бюджетных организаций. В первом полугодии 2021 года доступное жилье во всех регионах Кыргызстана смогли приобрести 218 семей на сумму 327 миллионов сомов, а за два года существования программы — 1 тысяча 480 семей на общую сумму 2,2 миллиарда сомов. Наращиванию чистой прибыли способствует также планомерное и поэтапное решение вопросов с продажей прочей собственности.

  • Благодаря широкому региональному присутствию, применяемым цифровым технологиям и развитой инфраструктуре из 600 современных банковских устройств, представленных даже в самых труднодоступных районах страны, «Керемет Банк» сегодня — это более 155 тысяч лояльных клиентов! И банк продолжает свое динамичное развитие, внедряя самые современные банковские решения и оставаясь стратегически значимым на рынке Кыргызстана.

Важно отметить, что на сегодняшний день, имея самый крупный акционерный капитал среди комбанков Кыргызстана — 8,6 миллиарда сомов, «Керемет Банк» считается одной из самых устойчивых финансовых организаций на рынке страны.

По всем вопросам обслуживания в «Керемет Банке» можно обратиться в точки обслуживания банка, в круглосуточный контакт-центр по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также через социальные сети и корпоративный сайт банка.

«Керемет Банк» — БАНК ВОЗМОЖНОСТЕЙ! «Керемет Банк» — ИЙГИЛИККЕ САПАРЛАШ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201192/
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