Акция от «Бакай Банка»: откройте карту Visa Classic всего за 100 сомов в год!

«Бакай Банк» объявляет акцию: с 14 июля 2021 года вы можете открыть карту Visa Classic в любом отделении банка на выгодных условиях.

Выпуск карты — бесплатно, первый год обслуживания — 100 сомов, последующие годы — 250 сомов в год.

Валюта: сом или доллар США.

Для того чтобы стать владельцем карты Visa Classic, вам необходимо прийти с паспортом в любое отделение банка и заполнить заявление на выпуск карты.

Обладателям карт Visa Classic предоставляется широкий спектр услуг: обналичивание денежных средств в банкоматах и POS-терминалах, возможность заказывать товары и услуги через интернет, бронировать гостиницу и прочее.

Карты международной платежной системы Visa в «Бакай Банке» имеют ряд неоспоримых преимуществ:

снимайте деньги с карты в сомах бесплатно в банкоматах «Бакай Банка» и дружественной сети. В дружественную сеть входят «Айыл Банк», KICB, «Банк Азии», «ДосКредоБанк», «ФинансКредитБанк» и «Капитал Банк». Обналичивание с долларовых карт внутри банка также бесплатно, в дружественной сети — 0,3 процента;

платите в интернете безопасно: все карты Visa в «Бакай Банке» поддерживают систему 3D Secure, которая значительно снижает риск нежелательных списаний;

бесконтактные платежи по системе PayWave: просто приложите карту к POS-терминалу для небольшой покупки;

удобный мобильный банкинг Bakai24;

заботливый круглосуточный контакт-центр, готовый помочь по всем вопросам, касающимся вашей карты.

Акция действует до 31 декабря 2021 года.

С более подробной информацией о видах и условиях получения платежных карт от «Бакай Банка» можете ознакомиться на сайте.

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