Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев

13 июля специально для кыргызстанцев представители компании KurtSafır провели семинар, на котором рассказали о рынке недвижимости в Турции. С соблюдением всех требуемых санитарных мер в мероприятии приняли участие около 200 человек.

На семинаре представители компании показали присутствующим завершенные апартаменты комплексов Euro Residence 21 Lux Residence, расположенных в районе Махмутлар, и Euro Residence 20, находящегося на побережье лазурного моря.

Представители фирмы также презентовали участникам семинара строящиеся дома комплексов Al Firdaus и Euroavsallar в живописном районе Алании Каргыджак и Balkan Tower, расположенного в Махмутлар.

Фото kurtsafir.com. Al Firdaus

Отличительной особенностью комплексов компании KurtSafir является инфраструктура, которая включает открытый и крытый бассейны, аквапарк, сауну, римскую парную, душевые зоны, настольный теннис, бильярд, тренажерный зал, конференц-зал, открытую парковку, электрогенератор, спутниковое TV и Wi-Fi, консьержа, систему охраны.

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В квартирах стальная входная дверь, встроенный кухонный гарнитур, полный комплект сантехники в ванных комнатах, окна и балконные двери ПВХ, телевизионный и телефонный кабели, розетки и точечное освещение и многое другое.

Инициатор семинара — кыргызстанка Венера Кожоева. Два года назад она приобрела квартиру в Алании, а сейчас организовала встречу, чтобы кыргызстанцы могли напрямую приобрести недвижимость в Турции.

«Я много путешествовала, была в США, европейских странах. Но увидев этот курортный город, была очарована его красотой. Здесь арабская роскошь, европейский стандарт качества, американская свобода жизни, турецкое гостеприимство переплетаются между собой. Я подумала, почему бы не пригласить сюда моих земляков? Пусть, у кого есть возможность, приезжает и покупает квартиру. Для этого я обратилась в компанию и организовала встречу в Кыргызстане. И вот они здесь!» — говорит Венера Кожоева.

Квартиры у KurtSafir можно приобрести в рассрочку на два года с первоначальным взносом от 35 до 50 процентов.

«В том проекте, который мы готовили специально для Кыргызстана, цены начинаются от 49 тысяч евро. С каждым клиентом составляется индивидуальный трафик платежей, если жилье покупается в рассрочку», — отметила представитель компании Катерина Омелианенко.

Существенным плюсом для клиентов также являются упрощенные визовый режим и получение гражданства.

Представители компании отметили, что покупка и продажа недвижимости в городе осуществляет в евро. «Поэтому недвижимость в Турции за последние 10 лет, несмотря на мировой кризис, ни разу не упала в цене, а наоборот, стоимость только растет», — уверенно заявляет Катерина Омелианенко.

KurtSafir предлагает приятный комплимент для первых 20 покупателей из Кыргызстана: при покупке квартиры в Алании компания дарит комплект бытовой техники.

Семинар завершен, но у вас еще есть возможность записаться на индивидуальные встречи 14, 15 и 16 июля.

По всем вопросам обращайтесь по номерам +996707998000 и +905321725677 (WhatsApp, Telegram).

Справка. Компания KurtSafir — лидер строительного рынка Алании, города, расположенного на побережье Средиземного моря. Основана 35 лет назад. За эти годы она построила десятки объектов, больше 1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой площади, 3 тысячи квартир, 2 тысячи номеров отелей.