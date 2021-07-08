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Бизнес

Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев

13 июля в главном зале отеля «Хайятт» в Бишкеке состоится уникальный семинар, на котором представители строительной компании KurtSafır впервые расскажут кыргызстанцам о рынке недвижимости Турции. В преддверии этого события мы решили показать вам три жилищных комплекса компании, расположенных на побережья Алании. Кажется, что эта роскошь стоит баснословных денег, но не спешите с выводами. Иногда комфорт действительно доступен. 

Euro Residence XVI

Euro Residence XVI — это современный комплекс, расположенный в поселке Махмутлар всего в 500 метрах от моря и в 15 минутах езды от Алании. Поселок известен историческими достопримечательностями, красивой природой, развитой городской инфраструктурой и пляжами.

12-этажный комплекс включает в себя 59 квартир и четыре пентхауса, открытый бассейн с детской зоной, сауну, спортивный зал, сад и стоянку для автомашин. Кухни укомплектованы всей необходимой сантехникой и кухонными гарнитурами. Панорамные балконы гостиных позволят любоваться пейзажами.

Granada Residence

Granada Residence — еще один уникальный комплекс, находящийся в пригороде Алании в уютном поселке Каргыджак на одной из возвышенностей Таврских гор. Отсюда открывается удивительная панорама и великолепный вид на Средиземное море. На территории комплекса, площадью 64 тысячи квадратных метров располагаются: 40 вилл, в каждой из которых больше 140 квартир разного класса; три бассейна, сауны, SPA и массажные салоны, кафетерии, фитнес-центры, супермаркеты, детские площадки и многое другое. Комплекс находится под круглосуточной охраной.

Granada Vip Villas

Granada Vip Villas — это комплекс современных особняков на территории в 7 тысяч 910 квадратных метров, расположенных на живописном побережье Алании. Вилла с площадью в 500 квадратных метров включает в себя четыре спальни, просторную гостиную с кухней, бассейн, сауну и гараж. Благодаря панорамным окнам для постояльцев виллы практически из любой ее комнаты открываются потрясающие виды на море и горы, а собственный бассейн и обустроенная площадка перед ним позволят не только скрасить ежедневные обеды, но и организовать собственные вечеринки.


Подробнее об этих и других проектах вы сможете узнать, посетив семинар, который, напомним, состоится 13 июля в 18.00 в главном зале отеля «Хайятт» в Бишкеке. В последующие дни: 14, 15, 16 июля состоятся индивидуальные встречи.

Предварительная регистрация для участия в этих мероприятиях обязательна, количество мест ограниченно!

Справочную информацию вы можете получить по номерам: +996707998000 и +905321725677 (WhatsApp, Telegram).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200211/
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