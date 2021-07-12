Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?

Уже завтра, 13 июля, в главном зале отеля «Хайятт» в Бишкеке состоится уникальный семинар, на котором представители строительной компании KurtSafır впервые расскажут кыргызстанцам о рынке недвижимости Турции.

KurtSafır — лидер строительного рынка Алании — города, расположенного на побережье Средиземного моря. Мы решили рассказать вам о том, чем же привлекателен этот курорт.















Несмотря на сравнительно небольшое население — в Алании проживает более 300 тысяч человек, этот город по праву считается туристическим центром юга Турции.

Основанный греческими колонистами во II веке до нашей эры, когда-то он служил прибежищем для контрабандистов и пиратов. Сегодня — это современный курорт с развитой инфраструктурой и уникальной историей, в которой отражены Древняя Греция, Римская Империя, Византия и многое другое.

Не менее важный фактор — прекрасные климатические условия, здесь нет промышленных предприятий, поэтому воздух и море всегда чистые.

Пляжи в Алании в основном песчаные, песчано-галечные, с благоустроенной территорией и хорошим сервисом.

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Недвижимость в этом регионе идеально подходит как для семейного, так и для активного отдыха, подойдет это место и для тех, кто ищет уединения с природой. Здесь круглый год можно вести разнообразную и интересную жизнь. Можно бесконечно наслаждаться солнцем и морем, а если вдруг соскучились по зиме, то в трех часах езды от Алании вас ждет роскошный горнолыжный курорт, где также вы можете не только покататься на лыжах, но и насладиться видами Таврских гор.

Не стоит забывать и о том, что Турция — это безвизовая страна с упрощенной процедурой оформления вида на жительство для многих стран СНГ и Европы. А это значит, что стать собственником недвижимости иностранцу здесь не так сложно.

Подробнее о рынке недвижимости Алании вы сможете узнать на индивидуальных встречах в Бишкеке 15 и 16 июля.

Предварительная регистрация для участия в этих мероприятиях обязательна, количество мест ограниченно!

Справочную информацию вы можете получить по номерам: +996707998000 и +905321725677 (WhatsApp, Telegram).