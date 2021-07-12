Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков

В честь 30-летия со дня независимости Кыргызской Республики у вкладчиков «Керемет Банка» есть прекрасная возможность получить бонусные проценты и подарки!

В «Керемет Банке» действует праздничная депозитная акция «Больше процентов + Больше возможностей!» с максимальной ставкой до 13 процентов годовых.

По условиям акции все вкладчики, разместившие средства на депозитных вкладах в «Керемет Банке» до 31 октября 2021 года в долларах (USD) и сомах (KGS) сроком от 12 месяцев и выше, получают дополнительные проценты к текущим процентным ставкам по следующим продуктам:

+1 процент по вкладам «Корпоративный», « Срочный», «Накопительный» (с капитализацией), «Накопительный» (без капитализации);

по вкладам « (с капитализацией), (без капитализации); +2 процента по вкладу «Пенсионный сберегательный».

С обновленными процентными ставками акции «Больше процентов + Больше возможностей!» можно ознакомиться на сайте банка.

Удобно, что в акции также принимают участие и вклады, открытые дистанционно при помощи мобильного и интернет-банкинга, — максимально быстрым и безопасным способом для клиентов в условиях пандемии.

Какой же праздник без подарков! В рамках акции юридические и физические лица, открывшие депозиты в ОАО «Керемет Банк», получают подарки от банка:

премиальные карты Union Pay Gold с балансом 1 тысяча сомов, ежедневным начислением 4 процентов годовых на остаток свыше 10 тысяч сомов и льготными тарифами на обслуживание, — первые 30 вкладчиков, оформившие вклады в период с 05.07 по 04.08;



— первые 30 вкладчиков, оформившие вклады в период с 05.07 по 04.08; сертификаты на покупку канцелярских товаров на сумму 1 тысяча сомов — первые 30 вкладчиков, открывшие вклады в период с 05.08 по 04.09.

— первые 30 вкладчиков, открывшие вклады в период с 05.08 по 04.09. стильную фляжку для воды от «Керемет Банка» —первые 30 вкладчиков, открывшие вклад в период с 05.09. по 04.10.

Специальное предложение действует во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Керемет Банк» до 31 октября 2021 года включительно.

Подробнее об условиях акции можно узнать в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях и на сайте банка.

«Керемет Банк» — БАНК ВОЗМОЖНОСТЕЙ! «Керемет Банк» — ИЙГИЛИККЕ САПАРЛАШ!