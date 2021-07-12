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Бизнес

Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков

В честь 30-летия со дня независимости Кыргызской Республики у вкладчиков «Керемет Банка» есть прекрасная возможность получить бонусные проценты и подарки!

В «Керемет Банке» действует праздничная депозитная акция «Больше процентов + Больше возможностей!» с максимальной ставкой до 13 процентов годовых.

По условиям акции все вкладчики, разместившие средства на депозитных вкладах в «Керемет Банке» до 31 октября 2021 года в долларах (USD) и сомах (KGS) сроком от 12 месяцев и выше, получают дополнительные проценты к текущим процентным ставкам по следующим продуктам:

  • +1 процент по вкладам «Корпоративный», «Срочный», «Накопительный» (с капитализацией), «Накопительный» (без капитализации);
  • +2 процента по вкладу «Пенсионный сберегательный». 

С обновленными процентными ставками акции «Больше процентов + Больше возможностей!» можно ознакомиться на сайте банка.

Удобно, что в акции также принимают участие и вклады, открытые дистанционно при помощи мобильного и интернет-банкинга, — максимально быстрым и безопасным способом для клиентов в условиях пандемии.

Какой же праздник без подарков! В рамках акции юридические и физические лица, открывшие депозиты в ОАО «Керемет Банк», получают подарки от банка:

  • премиальные карты Union Pay Gold с балансом 1 тысяча сомов, ежедневным начислением 4 процентов годовых на остаток свыше 10 тысяч сомов и льготными тарифами на обслуживание, — первые 30 вкладчиков, оформившие вклады в период с 05.07 по 04.08;
  • сертификаты на покупку канцелярских товаров на сумму 1 тысяча сомов — первые 30 вкладчиков, открывшие вклады в период с 05.08 по 04.09.
  • стильную фляжку для воды от «Керемет Банка» —первые 30 вкладчиков, открывшие вклад в период с 05.09. по 04.10.

Специальное предложение действует во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Керемет Банк» до 31 октября 2021 года включительно.

Подробнее об условиях акции можно узнать в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях и на сайте банка.

«Керемет Банк» — БАНК ВОЗМОЖНОСТЕЙ! «Керемет Банк» — ИЙГИЛИККЕ САПАРЛАШ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200752/
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