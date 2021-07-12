Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков

В честь 30-летия со дня независимости Кыргызской Республики у вкладчиков «Керемет Банка» есть прекрасная возможность получить бонусные проценты и подарки!
В «Керемет Банке» действует праздничная депозитная акция «Больше процентов + Больше возможностей!» с максимальной ставкой до 13 процентов годовых.
По условиям акции все вкладчики, разместившие средства на депозитных вкладах в «Керемет Банке» до 31 октября 2021 года в долларах (USD) и сомах (KGS) сроком от 12 месяцев и выше, получают дополнительные проценты к текущим процентным ставкам по следующим продуктам:
- +1 процент по вкладам «Корпоративный», «Срочный», «Накопительный» (с капитализацией), «Накопительный» (без капитализации);
- +2 процента по вкладу «Пенсионный сберегательный».
С обновленными процентными ставками акции «Больше процентов + Больше возможностей!» можно ознакомиться на сайте банка.
Удобно, что в акции также принимают участие и вклады, открытые дистанционно при помощи мобильного и интернет-банкинга, — максимально быстрым и безопасным способом для клиентов в условиях пандемии.
Какой же праздник без подарков! В рамках акции юридические и физические лица, открывшие депозиты в ОАО «Керемет Банк», получают подарки от банка:
- премиальные карты Union Pay Gold с балансом 1 тысяча сомов, ежедневным начислением 4 процентов годовых на остаток свыше 10 тысяч сомов и льготными тарифами на обслуживание, — первые 30 вкладчиков, оформившие вклады в период с 05.07 по 04.08;
- сертификаты на покупку канцелярских товаров на сумму 1 тысяча сомов — первые 30 вкладчиков, открывшие вклады в период с 05.08 по 04.09.
- стильную фляжку для воды от «Керемет Банка» —первые 30 вкладчиков, открывшие вклад в период с 05.09. по 04.10.
Специальное предложение действует во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Керемет Банк» до 31 октября 2021 года включительно.
Подробнее об условиях акции можно узнать в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях и на сайте банка.