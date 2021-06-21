Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты

Курить вредно, часто слышим мы от врачей и специалистов. Но многие не могут отказаться от вредной привычки и, как говорится, ученые всем миром ищут способы снизить угрозу от табакозависимости. Здоровьем курильщиков с некоторых пор озаботились сами табачные компании, которые предлагают альтернативу сигаретам.

Сейчас появляются альтернативные традиционному табаку устройства для курения. В связи с чем курильщики, желающие снизить вред для своего здоровья, задаются вопросом, действительно ли устройства нагревания табака являются более безопасной альтернативой обычной сигарете? Содержат ли стики для системы нагревания табака пластик, который плавится при использовании и подвергает его владельца большой опасности? Проверяем этот миф.

Альтернативное устройство нагревания табака выделяет в среднем на 90 процентов меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами, утверждают эксперты. Все потому, что в электронном устройстве полностью исключен процесс горения источника смолы и около 6 тысяч химических соединений. При детальном рассмотрении стиков под бумажным ободком действительно можно увидеть хорошо знакомый курильщикам фильтр из ацетата. Под ним — фильтр из гармошки-прозрачной пленки. При нагревании пленка твердеет и может показаться, что это действительно плавится пластик. Что это за пленка и почему она твердеет при нагревании?

Эксперты говорят, что на самом деле эта пленка сделана не из пластика, а из высокотехнологичного материала polylacticacid — полилактида.

По их словам, самое важное в фильтре — это биополимерный слой. Если его развернуть, то он будет похож на пленочку. Вот как раз она сделана из полилактида. Это материал из кукурузного крахмала и сахарного тростника.

Поскольку в состав входят только природные материалы — полилактид биоразлагаем. При компостировании он полностью распадается на углекислый газ и воду за один-три месяца.

Полилактид также широко используется в медицине — для саморассасывающихся хирургических нитей или при производстве биоразлагаемой посуды.

В фильтре его работа заключается в том, что он охлаждает и удаляет излишки воды из аэрозоля. При воздействии нагретого аэрозоля он меняет свою физическую структуру и становится жестким, но в процессе своей работы не выделяет никаких вредных химических веществ. Это было подтверждено многочисленными независимыми исследованиями.