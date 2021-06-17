«Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома

Впервые «Оптима Банк» запускает акцию — бесплатная банковская карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием.

Кыргызстанцы могут получить универсальную дебетовую карту VISA Classic в любом подразделении банка либо оформить карту онлайн с бесплатной доставкой на дом по городам Бишкеку и Ошу.

Как отмечают в банке, есть как минимум шесть причин выбрать дебетовую карту от «Оптима Банка», а именно:

совершать шоппинг бесконтактно и быстро;

получать приятные скидки в кафе и ресторанах — от 5 до 20 процентов;

получать бонусы и скидки при покупках во многих точках продаж и услуг — до 20 процентов;

платить за коммунальные услуги не выходя из дома, через интернет-банкинг «Оптима24»;

осуществлять денежные переводы, например, из России в Кыргызстан либо внутри страны;

следить за своим балансом онлайн.

Кроме того, вы можете обналичивать деньги в банкоматах «Оптима Банка» и «АТФ Банка» совершенно бесплатно.

Заказать и оформить карту онлайн можно через сайт, выполнив следующие действия:

Шаг 1. Переходим на сайт «Оптима Банка».

Шаг 2. Кликаем на кнопку https://cards.optimabank.kg/electronic-statement-on-card-issuance.html.

Шаг 3. Заполняем все необходимые поля.

В течение трех дней курьеры банка привезут карту до дверей вашего дома.

Если у вас возникли вопросы, то дополнительную информацию о платежных картах вы можете получить в круглосуточном контакт-центре «Оптима Банка».

Связаться с нами можно по следующим каналам:

Короткий номер контакт-центра: 9595.

WhatsApp: +996 990 905 959.

Telegram: @optimabankkg_bot.

Facebook: Оптима Банк.

Instagram: @optimabank.kg, @optima24.kg.

Телефоны: +996 312 90 59 59, 0800 800 00 00 (звонок бесплатный со стационарных телефонов ОАО «Кыргызтелеком»).