MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области

Компания MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности оказала помощь больницам Баткенской области, принимавшим активное участие в лечении пострадавших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

По инициативе мобильного оператора в соответствии с запросами медицинских учреждений Лейлекской территориальной и Баткенской областной больницам руководство MegaCom вручило 800 одноразовых и многоразовых халатов, 2 тысячи комплектов стерильных перчаток, а также обеспечило медицинский персонал SIM-картами, подключенными к тарифному плану «Здоровье».

«Мы всегда рады помогать медикам, находящимся на передовой. Компании MegaCom важно, чтобы врачи постоянно оставались на связи с коллегами, ведь зачастую телефонный звонок или SMS-сообщение могут спасти чью-то жизнь и изменить судьбу пациента», — отметил на церемонии передачи помощи генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов.

Напомним, ранее коллектив ЗАО «Альфа Телеком» отказался от масштабного праздника в честь 15-летия MegaCom для абонентов и в качестве спонсорской помощи перенаправил средства, заложенные на проведение юбилея, на ремонт ЛОР-отделения 3-й детской больницы Бишкека, куда попадают маленькие пациенты со всей страны.

MegaCom верит, что менять мир к лучшему в наших общих силах, и призывает крупные компании Кыргызстана принять эстафету добрых дел!