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Бизнес

Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают Международный день защиты детей. По доброй традиции мобильный оператор MegaCom организовал праздничные мероприятия для воспитанников патронируемых детских домов.

Руководство компании и представители региональных отделений MegaCom посетили Ошскую вспомогательную школу-интернат № 12, а также Джалал-Абадское детское психоневрологическое социально-стационарное учреждение. От имени коллектива мобильного оператора ребятам вручили сладкие подарки с пожеланиями крепкого здоровья.

В ответ на внимание со стороны MegaCom воспитанники социальных учреждений устроили для гостей праздничный концерт.

«Мы ответственны за светлое будущее юных кыргызстанцев, нуждающихся в защите и помощи со стороны государства и бизнеса. От внимания, оказываемого детям, зависит, насколько образованным, здоровым и счастливым вырастет новое поколение, — отметил в своей речи генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов. — MegaCom регулярно оказывает помощь воспитанникам специальных учреждений, стремясь создать оптимальные условия для их развития и социальной адаптации».

Не остался без внимания в Международный день защиты детей и Сокулукский реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, где проходят курс лечения дети с ОВЗ. Сотрудники мобильного оператора, посетившие центр 1 июня, передали детишкам постельные принадлежности, а также порадовал их сладостями.

Напомним, компания MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей и Нового года устраивает для подшефных социальных учреждений, список которых постоянно пополняется, яркие праздники. Отечественный оператор связи активно поддерживает детдома, школы и интернаты, заранее запрашивая у администраций учреждений список необходимого инвентаря, мебели, бытовой техники и другого.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195977/
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