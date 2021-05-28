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Бизнес

Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»

Компания MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности оказала помощь пограничникам ГКНБ и бойцам спецназа «Шумкар» по случаю отмечаемого 28 мая Дня пограничника и наступающего Дня Вооруженных сил Кыргызской Республики.

От имени коллектива мобильного оператора MegaCom личному составу войсковой части № 2001 Государственной пограничной службы при ГКНБ, дислоцированной в Баткенскую область, вручили сертификат на покупку запасных частей и ремонт техники, вышедшей из строя в ходе недавнего конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Полку специального назначения «Шумкар» Министерства внутренних дел, также расположенному в Баткенской области, переданы компьютерная техника и сертификат на приобретение системы видеонаблюдения.

«Уважаемые защитники! Поздравляем вас с профессиональными праздниками — Днем пограничника и Днем Вооруженных сил Кыргызской Республики! Вы являетесь ярким примером мужества и чести, настоящими патриотами, находящимися на страже внешних рубежей страны и безопасности соотечественников, — отметил генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов. — Благодарим вас за верную службу и героизм, проявленный в ходе недавних событий на государственной границе Кыргызстана и Таджикистана. Мы не могли остаться в стороне от происходящего, в связи с чем компанией было принято решение оказать частям необходимую поддержку».

В завершение торжественной церемонии передачи сертификатов и техники военнослужащие поблагодарили MegaCom, отметив, что мобильный оператор является давним партнером ГПС ГКНБ и МВД, оказывающим помощь на регулярной основе. Так, например, в предыдущие годы компания выделила средства на приобретение комплектов постельного белья для погранчасти № 2028, дислоцирующейся в Караколе Иссык-Кульской области, и пограничных застав управления ГПС по Баткенской области. Также MegaCom направил средства на капремонт кровли госпиталя «Юг», расположенного на территории погранотряда № 2024 в Ошской области.

Кроме того, до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе компания обеспечила сотовой связью и интернетом всех абонентов MegaCom, находящихся в Баткенской области, а также представителей государственных ведомств и служб, задействованных в урегулировании конфликтной ситуации в регионе.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195611/
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