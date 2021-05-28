Акция +1: депозиты в «Бакай Банке» до 14 процентов все лето!

«Бакай Банк» объявляет акцию: все лето вклады «Срочный», «Капитал» и «Пенсионный» в сомах по повышенным ставкам. А срок вкладов в рамках акции увеличили до трех лет!

С 1 июня по 31 августа 2021 года клиенты «Бакай Банка» получают уникальную возможность открыть депозит по повышенным ставкам и на больший срок.

По правилам акции увеличен срок размещения вклада в депозитных продуктах «Срочный», «Капитал» и «Пенсионный» до трех лет (36 месяцев).

А также увеличены текущие процентные ставки на 1 процент для депозитов «Срочный», «Капитал» и «Пенсионный» на срок 12, 18, 24 и 36 месяцев:

Безлимитное пополнение

С 1 июня 2021 года «Бакай Банк» снимет ограничение на пополнение депозитов по сумме кратности на весь срок вклада: вкладчики могут безлимитно вносить средства на свои депозитные счета в рамках сроков, установленных видом депозитного продукта.

Мобильный банкинг

При открытии депозита клиент получает доступ к мобильному приложению Bakai24, где может отслеживать движения по вкладу, пополнять и перечислять средства с депозита (если это возможно, по условиям паспорта депозитного продукта), оплачивать услуги, переводить на карты, счета и мобильные кошельки.

Количество дней — как в календаре

При расчете процентов число дней в году равно 365, в месяце — фактическому количеству дней по календарю.

Карта Visa или «ЭЛКАРТ» — на выбор

По желанию вкладчика, «Бакай Банк» бесплатно выпустит карту VISA или «ЭЛКАРТ». С помощью карты обналичить денежные средства можно не только в офисах банка, но и в банкоматах «Бакай Банка» и Дружественной сети («КИКБ», «Айыл Банк», «Дос-Кредобанк», «Банк Азии», «ФинансКредитБанк КАБ», «Капитал Банк»). Оплата обслуживания карты — согласно тарифам банка.

Возврат средств — в день истечения срока

По истечении срока действия вклада банк возвращает основную сумму и проценты по депозиту сразу же в день закрытия.

Индивидуальные условия по крупным вкладам

Условия принятия депозитов и условия действующих депозитов, сумма которых превышает $50 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Вклады застрахованы

Вклады застрахованы в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

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