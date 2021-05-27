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Бизнес

Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24

Для удобства и осведомленности граждан и гостей Кыргызской Республики компании ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) и ОАО «Международный аэропорт «Манас» запустили совместный сервис «Табло авиарейсов» в мобильном приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play​ и​ App Store).

Теперь все пользователи MEGA24, в том числе и абоненты других мобильных операторов Кыргызской Республики, смогут просматривать онлайн-расписание авиарейсов международных аэропортов «Манас» и «Ош» в разделе «МегаПортал».

Необходимые данные об интересующем рейсе доступны в любое время: в приложении вы найдете информацию о времени вылетов и прилетов, направлениях, названии авиакомпаний, статусах рейсов (на регистрации, вылетел/приземлился, отмена, посадка и другое).

Использование сервиса позволит пользователям расширить опыт применения цифровых технологий, а ЗАО «Альфа Телеком» и ОАО «Международный аэропорт «Манас» — обеспечить предоставление качественных онлайн-услуг и создать комфортные условия для передвижения внутри страны и за ее пределами соотечественникам, предпочитающим путешествовать воздушным транспортом. ​

Сервис «Табло авиарейсов» выполнен в удобном интерфейсе и доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Интернет-трафик при его использовании для абонентов MegaCom не тарифицируется.

Данный сервис является первым проектом в рамках меморандума о партнерстве, подписанного ЗАО «Альфа Телеком» и ОАО «Международный аэропорт «Манас». Целью подписания документа является цифровизация государственных услуг в сфере авиасообщения и упрощение их использования гражданами и гостями Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195469/
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