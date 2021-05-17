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Бизнес

Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена

«РСК Банк» с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели кыргызстанцев в ходе конфликта на границе с Таджикистаном. В эти тяжелые дни руководство и коллектив банка не могли остаться в стороне, поэтому принято решение внести свой вклад в поддержку баткенцам.

2 миллиона 284 тысячи 721 сом передал «РСК Банк» в помощь пострадавшим жителям Баткенской области

​«Мы верим, что каждый может помочь нашим соотечественникам быстрее восстановить разрушенное, чтобы люди смогли вернуться в свои дома», — отметил председатель правления ОАО «РСК Банк» Азизбек Оморкулов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194143/
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Бизнес
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
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