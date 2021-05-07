14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline

Beeline подготовил на майские выходные для своих абонентов единую подборку из классных фильмов, мультфильмов и сериалов от известных блогеров страны для просмотра в онлайн-кинотеатре IVI. Абонентам предоставляется возможность бесплатного использования подписки в течение 14 дней и даже без платы за интернет-трафик.
IVI — это крупнейший в СНГ российский онлайн-кинотеатр.[1] Благодаря коллекции из более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов[2], любой желающий может найти по своему вкусу и настроению подходящий контент — все это в отличном качестве изображения и без надоедающей рекламы[3].
Можно подключить для всей семьи — до пяти устройств одновременно![4]
А для детей есть специальный профиль «IVI Дети», который дает доступ к самой большой коллекции развивающих фильмов и мультфильмов в СНГ[5], а также создает безопасную среду для просмотра вашим ребенком и подбирает кино индивидуально под его возраст и интересы.
С заботой о маленьких зрителях Beeline подготовил свежий список из полезных и интересных мультфильмов. Вы не хотите включать очередной ролик из YouTube и сомневайтесь в качестве просматриваемого контента вашим ребенком еще и с рекламой? Мы предлагаем включить в онлайн-кинотеатре IVI проверенные и занимательные фильмы для общего времяпровождения с вашими детьми.
- «Таинственный сад»
- «Мэри Поппинс возвращается»
- «Аладдин»
- «Оз: Великий и Ужасный»
- «Месть пушистых»
- «Прощай, Кристофер Робин»
- «Излом времени»
- «Дамбо»
- «Чудо»
- «Мы купили зоопарк»
- «Щенячья школа»
А также своими рекомендациями для маленьких детей поделились известные блогеры нашей страны. В топе у заботливого отца Данияра Болотбекова и его двух очаровательных сыновей следующие мультфильмы: «В поисках Немо», «Головоломка», «Как приручить дракона» и яркий «Зверополис». А известный актер Эрмек Таалайбеков предлагает родителям окунуться вместе с детьми в свою юность и просмотреть мультфильмы на IVI «Шрек», «Ледниковый период» и «Король Лев».
Для любителей драматичных историй любви, роскошных интерьеров и лихо закрученных сюжетов — турецкие сериалы! Хотите перенестись в красивые пейзажи древнего или современного Стамбула, тогда скорее включайте онлайн-кинотеатр IVI и наслаждайтесь просмотром следующих сериалов:
- «Воскресший Эртургул»;
- «Султан моего сердца»;
- «Ворон»;
- «Столкновение»;
- «Личность»;
- «Великий сыщик Филинта».
Время, проведенное вместе с близкими людьми, в нынешний период является очень ценным!
А для качественного вечера в майские выходные вместе с семьей, близкими друзьями или любимым человеком Beeline советует воспользоваться следующим списком из боевиков, драматичных фильмов, мелодрам или сериалов на любой вкус!
- «Спасти рядового Райана»
- «Темный рыцарь»
- «Зеленая книга»
- «Меч короля Артура»
- «Великий Гэтсби»
- «Артист»
- «Мстители: Война бесконечности»
- «Прибытие»
- «Цель номер один»
- «Мы купили зоопарк»
- «Друзья»
- «Американская семейка»
- «Ликвидация»
Подключайте услугу в приложении «Мой Beeline» и наслаждайтесь безграничным миром кино и сериалов в отличном качестве!
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Приятного просмотра!