14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline

Beeline подготовил на майские выходные для своих абонентов единую подборку из классных фильмов, мультфильмов и сериалов от известных блогеров страны для просмотра в онлайн-кинотеатре IVI. Абонентам предоставляется возможность бесплатного использования подписки в течение 14 дней и даже без платы за интернет-трафик.

IVI — это крупнейший в СНГ российский онлайн-кинотеатр.[1] Благодаря коллекции из более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов[2], любой желающий может найти по своему вкусу и настроению подходящий контент — все это в отличном качестве изображения и без надоедающей рекламы[3].

Можно подключить для всей семьи — до пяти устройств одновременно![4]

А для детей есть специальный профиль «IVI Дети», который дает доступ к самой большой коллекции развивающих фильмов и мультфильмов в СНГ[5], а также создает безопасную среду для просмотра вашим ребенком и подбирает кино индивидуально под его возраст и интересы.

С заботой о маленьких зрителях Beeline подготовил свежий список из полезных и интересных мультфильмов. Вы не хотите включать очередной ролик из YouTube и сомневайтесь в качестве просматриваемого контента вашим ребенком еще и с рекламой? Мы предлагаем включить в онлайн-кинотеатре IVI проверенные и занимательные фильмы для общего времяпровождения с вашими детьми.

«Таинственный сад»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Аладдин»

«Оз: Великий и Ужасный»

«Месть пушистых»

«Прощай, Кристофер Робин»

«Излом времени»

«Дамбо»

«Чудо»

«Мы купили зоопарк»

«Щенячья школа»

А также своими рекомендациями для маленьких детей поделились известные блогеры нашей страны. В топе у заботливого отца Данияра Болотбекова и его двух очаровательных сыновей следующие мультфильмы: «В поисках Немо», «Головоломка», «Как приручить дракона» и яркий «Зверополис». А известный актер Эрмек Таалайбеков предлагает родителям окунуться вместе с детьми в свою юность и просмотреть мультфильмы на IVI «Шрек», «Ледниковый период» и «Король Лев».

Для любителей драматичных историй любви, роскошных интерьеров и лихо закрученных сюжетов — турецкие сериалы! Хотите перенестись в красивые пейзажи древнего или современного Стамбула, тогда скорее включайте онлайн-кинотеатр IVI и наслаждайтесь просмотром следующих сериалов:

«Воскресший Эртургул»;

«Султан моего сердца»;

«Ворон»;

«Столкновение»;

«Личность»;

«Великий сыщик Филинта».

Время, проведенное вместе с близкими людьми, в нынешний период является очень ценным!

А для качественного вечера в майские выходные вместе с семьей, близкими друзьями или любимым человеком Beeline советует воспользоваться следующим списком из боевиков, драматичных фильмов, мелодрам или сериалов на любой вкус!

«Спасти рядового Райана»

«Темный рыцарь»

«Зеленая книга»

«Меч короля Артура»

«Великий Гэтсби»

«Артист»

«Мстители: Война бесконечности»

«Прибытие»

«Цель номер один»

«Мы купили зоопарк»

«Друзья»

«Американская семейка»

«Ликвидация»

Подключайте услугу в приложении «Мой Beeline» и наслаждайтесь безграничным миром кино и сериалов в отличном качестве!

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Приятного просмотра!

Beeline — cзаботой о Вас и Ваших близких!