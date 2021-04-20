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Бизнес

Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд

Кыргызский футбольный союз в рамках программы поддержки региональных ассоциаций обеспечил экипировкой и необходимым инвентарем детско-юношеские и женские команды, выступающие на чемпионатах Кыргызской Республики по футболу в различных возрастных категориях.

Необходимое количество экипировки и инвентаря было выдано 72 детско-юношеским и 39 женским командам, представляющим свои регионы на официальных соревнованиях под эгидой Кыргызского футбольного союза.

В комплекты входят игровые формы двух цветов (домашняя и гостевая) для полевых игроков, вратарей, включая гетры. Для полноценного тренировочного процесса предоставлен инвентарь — мячи, фишки, конусы, манишки, сетки для мячей.

Также региональным ассоциациям в рамках программы FIFA Woman’s Football Campaign были выданы мячи, манишки и футболки для проведения массовых футбольных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190812/
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