МАЛЬДИВЫ! ДУБАЙ! ЕГИПЕТ! ТУРЦИЯ!
Отправьтесь в «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком».
Потрясающая новость для всех держателей платежных карт Mastercard! Стартовала новая акция от «РСК Банка» и Mastercard. Оплачивайте покупки Mastercard от «РСК Банка» и участвуйте в розыгрыше волшебного путешествия.
Напомним, что тарифы на Mastercard Gold снижены, и теперь годовое обслуживание карты — всего 200 сомов, а неснижаемый остаток составляет 100 сомов.
В течение года мы разыграем четыре путевки:
- Мальдивы — путешествие на двоих;
- Дубай — путешествие на двоих;
- Египет — путешествие на двоих;
- Турция — путешествие на двоих.
Путевки включают перелет и проживание в лучших отелях.
Условия розыгрыша максимально просты. Вам в период акции всего лишь нужно оплачивать покупки картами Mastercard от «РСК Банка».
Победители определяются каждые два месяца.
Период проведения акции — с 1 апреля по 30 ноября 2021 года.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.
«РСК Банк» — больше возможностей!
Лицензия НБ КР от 22 июня 2017 года № 033.