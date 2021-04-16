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Бизнес

«Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»

МАЛЬДИВЫ! ДУБАЙ! ЕГИПЕТ! ТУРЦИЯ!

Отправьтесь в «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком».

Потрясающая новость для всех держателей платежных карт Mastercard! Стартовала новая акция от «РСК Банка» и Mastercard. Оплачивайте покупки Mastercard от «РСК Банка» и участвуйте в розыгрыше волшебного путешествия.

Напомним, что тарифы на Mastercard Gold снижены, и теперь годовое обслуживание карты — всего 200 сомов, а неснижаемый остаток составляет 100 сомов.

В течение года мы разыграем четыре путевки:

  • Мальдивы — путешествие на двоих;
  • Дубай — путешествие на двоих;
  • Египет — путешествие на двоих;
  • Турция — путешествие на двоих.

Путевки включают перелет и проживание в лучших отелях.

Условия розыгрыша максимально просты. Вам в период акции всего лишь нужно оплачивать покупки картами Mastercard от «РСК Банка».

Победители определяются каждые два месяца.

Период проведения акции — с 1 апреля по 30 ноября 2021 года.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.

«РСК Банк» — больше возможностей!

Лицензия НБ КР от 22 июня 2017 года № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190334/
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