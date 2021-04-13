Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает благополучия, взаимопонимания, духовного роста и добрых дел!
Для удобства постящихся в приложении «Мой О!» доступен онлайн-календарь Орозо с расписанием для всех регионов Кыргызстана.
Пользователи смогут найти актуальное время начала воздержания и разговения с удобным таймером, а также тексты и значения молитв.
Как воспользоваться сервисом:
- установите и откройте приложение «Мой О!»;
- нажмите на баннер «Календарь Орозо»;
- выберите ближайший населенный пункт.
Услуга предоставляется бесплатно и доступна всем пользователям приложения.