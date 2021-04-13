Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает благополучия, взаимопонимания, духовного роста и добрых дел!

Для удобства постящихся в приложении «Мой О!» доступен онлайн-календарь Орозо с расписанием для всех регионов Кыргызстана.

Пользователи смогут найти актуальное время начала воздержания и разговения с удобным таймером, а также тексты и значения молитв.

Как воспользоваться сервисом:

установите и откройте приложение «Мой О!»;

нажмите на баннер «Календарь Орозо»;

выберите ближайший населенный пункт.

Услуга предоставляется бесплатно и доступна всем пользователям приложения.