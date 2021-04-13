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Бизнес

Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает благополучия, взаимопонимания, духовного роста и добрых дел!

Для удобства постящихся в приложении «Мой О!» доступен онлайн-календарь Орозо с расписанием для всех регионов Кыргызстана.

Пользователи смогут найти актуальное время начала воздержания и разговения с удобным таймером, а также тексты и значения молитв.

Как воспользоваться сервисом:

  • установите и откройте приложение «Мой О!»;
  • нажмите на баннер «Календарь Орозо»;
  • выберите ближайший населенный пункт.

Услуга предоставляется бесплатно и доступна всем пользователям приложения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189919/
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