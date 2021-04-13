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Бизнес

Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам

Подключайте социальный тариф от Мобильного оператора О! «Окуучу».

Почему социальный? Потому что значительно выгоднее обычных. Можно подключить тариф с еженедельной оплатой за 95 сомов или сразу на месяц всего за 285 сомов.

Это актуальное решение в условиях повседневных реалий, когда нужно быть гибким и подстраиваться под любые обстоятельства. В нем есть все необходимое не только для дистанционного обучения, но и для общения — скоростной мобильный интернет, а также:

  • БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету «O!TV Обучение» в приложении O!TV для онлайн-просмотра видеоуроков;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу «ЯКласс»;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg.

Подключайте тариф онлайн в приложении «Мой О!». Для этого школьникам необходимо свидетельство о рождении. Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Подключиться также можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store при наличии свидетельства о рождении. Стоимость указана с учетом всех налогов. Все подробности вы можете узнать на сайте o.kg в разделе «Для дистанционного обучения».

Мобильный оператор О! — учимся вместе.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189918/
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