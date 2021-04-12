Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым

«Где дети» — удобная услуга Мобильного оператора О!, которая показывает местоположение ребенка на телефоне родителя. Она ответит на ваши вопросы о том, вернулся ли ребенок из школы, посетил ли творческий кружок. Если вы переживаете не только за детей, но и за родителей, добавьте в список подопечных сразу несколько человек. Подключите услугу и управляйте ею в приложении «Мой О!».

Если у вас кнопочный телефон, сначала наберите команду *7898*8#. Далее просто следуйте указаниям меню.

Как определить местоположение ребенка?

Наберите команду *7898*1#, которая моментально сообщит вам, где ваш ребенок. Но сначала выберите пункт меню «Мои дети», введите номер телефона ребенка, после чего ему будет направлено SMS с номера 7898 с запросом на разрешение определять его местоположение. Ребенку нужно на него ответить, введя текст из полученного SMS. Сделайте это вместе с ребенком, предварительно объяснив, для чего это нужно.

Какой телефон должен быть у ребенка и родителя?

Ребенку и родителю достаточно иметь самый простой мобильный телефон с SIM-картой О!. SMS с текущим местоположением приходит в виде названия улиц и карты. Для того чтобы открыть карту, нужно иметь доступ в интернет.

Отправка сигнала «Внимание, я тут!»

Сохраните команду *7898*1# вашему подопечному в быстрый набор. В экстренной ситуации он сможет в считанные секунды нажать нужную кнопку. SMS с текущим местоположением ребенка будет тут же отправлено всем абонентам, кому было предоставлено право на поиск.

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется. Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!. Подробная инструкция доступна на сайте o.kg.