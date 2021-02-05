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Бизнес

Как срочно отправить деньги по КР не выходя из дома? Через «Керемет Банк»!

Вы клиент «Керемет Банка», и вам необходимо срочно отправить деньги родным, близким или друзьям, живущим в Кыргызстане? «Керемет Банк» предлагает максимально удобное и простое решение — мгновенные переводы «Шумкар» через мобильный или интернет-банкинг в любую область страны по минимальной комиссии.

Как это сделать?

  • Подключите интернет-банкинг «Керемет Банка», на телефон — мобильное приложение.
  • Зайдите во вкладку «Системы денежных переводов», далее — «Перевод по системе «Шумкар».
  • Заполните поля «ФИО получателя» и «Сумма перевода».
  • Нажмите кнопку «Отправить».

У системы моментальных денежных переводов «Шумкар» много преимуществ:

  • высокая скорость — адресат получит перевод в течение 2-3 минут;
  • экономичные тарифы — 0,1 процента от суммы в сомах (минимально 50 сомов);
  • сумма перевода — 70 тысяч сомов в сутки;
  • простота — адресату для получения денег достаточно предъявить паспорт и номер перевода в любой точке обслуживания «Керемет Банка»;
  • широкий региональный охват обслуживания — наличие филиалов и сберкасс «Керемет Банка» во всех областях страны.

Если вы не клиент банка, а деньги надо отправить срочно, можно стать клиентом «Керемет Банка» удаленно без визита в офис, подключив себе интернет-банкинг и при желании установив мобильное приложение. Ведь с «Керемет Банком» возможно все!

Подробную информацию о переводах «Шумкар» можно узнать в круглосуточном контакт-центре «Керемет Банка» по телефону (0 312) 55 44 44, WhatsApp — (0 557) 55 44 44 или через форму обратной связи на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182427/
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