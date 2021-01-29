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Бизнес

Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»

Теперь пользователи мобильного приложения «ЭЛКАРТ Мобайл» могут стать обладателями современного смартфона, приняв участие в Акции «ЭЛКАРТ Мобайл — оплачивай и побеждай».

Если вы еще не знакомы с этим удобным сервисом, то самое время — это сделать. «ЭЛКАРТ Мобайл» позволит вам привязать любые платежные карты «ЭЛКАРТ» всех банков Кыргызской Республики. Приложение доступно для скачивания по ссылкам Google Play и App Store.

Кроме того, вы получите доступ к своим карточным счетам и сможете без комиссии проводить оплату услуг и осуществлять денежные переводы, а также получать соответствующую информацию об истории платежей, остатках на счетах.

Это легко, удобно и безопасно, так как «ЭЛКАРТ Мобайл» соответствует международным стандартам — в разработке был использован мировой опыт реализации мобильных приложений.

Мобильное приложение «ЭЛКАРТ Мобайл» это:

Итак, что же за подарки ждут участников акции?

Призовой фонд состоит из девяти смартфонов Xiaomi Redmi 9С и главного приза — смартфона iPhone 12.

  • Xiaomi Redmi 9C будет вручаться по итогам ежемесячного подведения итогов на промежуточном этапе по три смартфона в месяц.
  • iPhone 12 достанется победителю с максимальным объемом платежей по итогам всего периода действия акции.

Условия проведения акции

Акция будет действовать для всех пользователей мобильного приложения «ЭЛКАРТ Мобайл».

Для участия в Акции «ЭЛКАРТ Мобайл — оплачивай и побеждай» держателю карты «ЭЛКАРТ» необходимо будет в период действия акции с 1 января 2021 года по 31 марта 2021-го сделать следующее:

  1. Зарегистрироваться и подвязать карту «ЭЛКАРТ», выданную на его имя, в мобильном приложении «ЭЛКАРТ Мобайл» (для новых пользователей).
  2. Совершить наибольший объем по оплате услуг через мобильное приложение «ЭЛКАРТ Мобайл», по картам «ЭЛКАРТ», выданные на его имя и добавленные к мобильному приложению «ЭЛКАРТ Мобайл».
  3. Все операции, проведенные пользователем, суммируются по картам «ЭЛКАРТ», выданные на его имя и добавленные к мобильному приложению «ЭЛКАРТ Мобайл». Чем больше объем совершенных операций, тем больше шансов на победу.

В акции учитываются все платежи, совершенные в мобильном приложении «ЭЛКАРТ Мобайл» за исключением оплаты услуг, представленных в разделе «Банковские услуги» и денежных переводов между картами.

Победитель будет определен по наибольшему объему вышеупомянутых платежей, проведенных в мобильном приложении «ЭЛКАРТ Мобайл». Подарки будут вручаться после подведения итогов каждого этапа акции.

Данная акция действует по всей территории Кыргызской Республики.

Пользуйтесь мобильным приложением «ЭЛКАРТ Мобайл» и выигрывайте ценные призы!

* С дополнительной информацией о правилах проведения Акции можно ознакомиться на сайте: www.elcart.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181515/
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