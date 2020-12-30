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Бизнес

Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими праздниками и сообщает о праздничном графике работы магазинов O!Store и службы интернет-магазина ostore.kg.

31 декабря 2020 года большинство магазинов O!Store и офисы продаж и обслуживания работают до 16.00.

  • Магазины на рынке «Дордой» работают до 17.00;
  • в ТЦ «Бета Сторес 1», «Бишкек Парк» — до 20.00;
  • в ТЦ «Азия Молл», «ГУМ» — до 21.00;
  • в ЦУМе — до 19.00;
  • интернет-магазин ostore.kg работает до 21.00.

1 января 2021 года во всех офисах и в интернет-магазине выходной. Будет работать только магазин O!Store в ТЦ «Азия-Молл» с 12.00 до 22.00.

Со 2 января 2021 года все магазины O!Store, интернет-магазин ostore.kg и офисы продаж и обслуживания возобновят работу в штатном режиме, за исключением магазинов:

  • в ТЦ «Беш-Сары» — с 1 по 3 января нерабочие дни. По понедельникам сандень. С 5 января возобновляет работу;
  • в ТЦ «Табылга» — с 1 по 3 января нерабочие дни. С 4 января возобновляет работу.

с 3 января 2021 года возобновят работу магазины в Джалал-Абаде:

  • по улице Токтогула, 40, ориентир: напротив кинотеатра «МИР»;
  • по улице Ленина, 40, ТД «Айгуль» ЦУМ, 1-й этаж (внутри здания).

Операторы информационно-справочной службы О! будут работать без выходных. Возникшие вопросы вы сможете решить в любое время онлайн, написав консультантам в приложении «Мой О!» или в личные сообщения в социальных сетях: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter.

Главная рекомендация

Пополнить баланс заранее, чтобы быть в Новый год на связи! Сделать это можно во всех офисах О! и магазинах O!Store, через фирменные терминалы О! и промоутеров компании. Все адреса точек пополнения можно узнать на сайте o.kg по ссылке.

А пока магазины O!Store приглашают вас за подарками для родных и близких. Прямо сейчас действуют различные акции. В наличии большой ассортимент смартфонов и аксессуаров от ведущих мировых брендов.

За подарками — в O!Store.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178610/
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