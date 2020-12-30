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Бизнес

Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» «Керемет Банка»

«Керемет Банк» начал эмитировать карты национальной системы «ЭЛКАРТ» со встроенной функцией бесконтактных платежей на базе технологии NFC.

NFC (Near Field Communication — «ближняя бесконтактная связь») — это технология бесконтактного обмена данными между специальным считывающим терминалом и платежной картой на расстоянии до 10 сантиметров без риска потери данных или их перехвата, сведения о номере карты используются в зашифрованном виде и никуда не передаются.

Бесконтактная технология позволяет оплачивать покупки дистанционно и максимально быстро — без передачи карты постороннему лицу. Для осуществления мгновенной оплаты банковская карта «ЭЛКАРТ-NFC» просто подносится к считывающему устройству на кассе без ввода PIN-кода. Если сумма платежа превысит 1 тысячу сомов, то необходимо будет ввести PIN-код, вставив карту в устройство. После этого продавец распечатает чек об оплате для владельца карты.

В Кыргызстане бесконтактные терминалы имеются в крупных торговых центрах, маркетах и точках сервисного обслуживания. Наряду с бесконтактной оплатой карта «ЭЛКАРТ-NFC» поддерживает возможность проведения и контактных платежей через POS-терминалы, используя стандартный способ — чип карты.

Еще одно из преимуществ: при помощи данной карты можно снимать наличные в банкоматах, оплачивать покупки и услуги в POS-терминалах других платежных систем-партнеров: «АрКа» в Республике Армения, «БЕЛКАРТ» в Республике Беларусь, в скором времени — UzCard в Узбекистане, «Корти Милли» в Таджикистане и «АПРА» в Республике Абхазия. В ближайших планах стоит расширение географии обслуживания банков — партнеров сети «Мир» и в других странах.

Дополнительные вопросы о выпуске и обслуживании карт «ЭЛКАРТ-NFC» и других услугах банка можно задать круглосуточному контакт-центру ОАО «Керемет Банк» по телефону (0312) 55 44 44, через WhatsApp (0557) 55 44 44 или через чат на официальном сайте.

Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» от «Керемет Банка»!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178513/
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