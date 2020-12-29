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Бизнес

Впервые в Кыргызстане — online-касса от «Халык Банка»!

Представляем совершенно новое устройство для бизнес-сферы в Кыргызстане — АДМ (автоматизированная депозитная машина). Online-касса удобна при регулярных переводах денег на счет компании и избавляет от необходимости использовать инкассацию.

Online-касса производит:

  • прием купюр;
  • определение подлинности;
  • пересчет;
  • онлайн-зачисление на счет.

Прием купюр: пачками, в режиме «микс» (расположение банкнот может быть любым).

Скорость обработки: до 1 тысячи 500 банкнот в минуту.

Поддельные и ветхие купюры сортируются в отдельный «карман возврата».

Зачисление средств на счет происходит мгновенно, 24/7 в режиме онлайн.

Используйте online-кассу от «Халык Банк Кыргызстан» — полезный и безопасный инструмент для вашего бизнеса.

Подробную информацию об online-кассе можно узнать по телефонам контакт-центра:

  • 8008 — (звонок с мобильного бесплатный)
  • 0312 988 330
  • 0706 988 330 (W/a).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178430/
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