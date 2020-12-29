Представляем совершенно новое устройство для бизнес-сферы в Кыргызстане — АДМ (автоматизированная депозитная машина). Online-касса удобна при регулярных переводах денег на счет компании и избавляет от необходимости использовать инкассацию.
Online-касса производит:
- прием купюр;
- определение подлинности;
- пересчет;
- онлайн-зачисление на счет.
Прием купюр: пачками, в режиме «микс» (расположение банкнот может быть любым).
Скорость обработки: до 1 тысячи 500 банкнот в минуту.
Поддельные и ветхие купюры сортируются в отдельный «карман возврата».
Зачисление средств на счет происходит мгновенно, 24/7 в режиме онлайн.
Используйте online-кассу от «Халык Банк Кыргызстан» — полезный и безопасный инструмент для вашего бизнеса.
⠀Подробную информацию об online-кассе можно узнать по телефонам контакт-центра:
- 8008 — (звонок с мобильного бесплатный)
- 0312 988 330
- 0706 988 330 (W/a).