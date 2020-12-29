Представляем совершенно новое устройство для бизнес-сферы в Кыргызстане — АДМ (автоматизированная депозитная машина). Online-касса удобна при регулярных переводах денег на счет компании и избавляет от необходимости использовать инкассацию.

Online-касса производит:

прием купюр;

определение подлинности;

пересчет;

онлайн-зачисление на счет.

Прием купюр: пачками, в режиме «микс» (расположение банкнот может быть любым).

Скорость обработки: до 1 тысячи 500 банкнот в минуту.

Поддельные и ветхие купюры сортируются в отдельный «карман возврата».

Зачисление средств на счет происходит мгновенно, 24/7 в режиме онлайн.

Используйте online-кассу от «Халык Банк Кыргызстан» — полезный и безопасный инструмент для вашего бизнеса.

⠀Подробную информацию об online-кассе можно узнать по телефонам контакт-центра: