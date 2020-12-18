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Бизнес

«Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января

По многочисленным просьбам «Бакай Банк» продлевает акцию 22 процента по кредитной карте до конца января 2021 года. Кредитная карта — это заначка до пяти ваших зарплат, которая всегда под рукой. Кредит доступен на карте в течение двух лет, вам не нужно всякий раз собирать документы и обращаться в банк. Срочно понадобились деньги? Просто снимите их с карты в банкомате или оплатите покупку через терминал.

Теперь получить кредитную карту платежной системы VISA или «Элкарт» от «Бакай Банка» под 22 процента годовых вместо 26 процентов можно до конца января 2021 года!

Кто может получить карту по акции?

Получить кредитную карту, по условиям акции, могут все, кто получает официальную зарплату, включая лиц, получающих зарплаты на карты «Бакай Банка».

Преимущества кредитной карты

  • Один раз собрал документы и пользуешься мгновенными кредитами два года.
  • Деньги всегда под рукой, вы уверены, что на случай неожиданных трат у вас есть средства, нужно лишь дойти до банкомата.
  • Проценты начисляются только на использованную часть лимита, а если вы не тратите, то ничего и не платите.
  • Ни залог, ни поручитель не нужны для открытия лимита до 50 тысяч сомов.
  • Погашать кредит можно в пару кликов через мобильный банкинг Bakai24.
  • Вам не нужно целевое подтверждение — вы сами решаете, на что тратить деньги.
  • Нет штрафов за досрочное погашение.
  • Карту можно открыть на «Элкарт» или Visa (Classic, Gold, Infinite), пользуясь всеми преимуществами платежных систем.

Успейте подать заявку до 29 января 2020 года. Минимальный пакет документов: паспорт заявителя и справка о доходах за шесть месяцев.

Подробнее об акции на сайте «Бакай Банка».

Эффективная процентная ставка 25,30 процента.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177174/
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18 декабря, пятница
13:51
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