Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»

«Керемет Банк» совместно с платежной системой CONTACT предлагает клиентам удобный цифровой сервис — отправку денежных переводов из Кыргызстана в страны ближнего и дальнего зарубежья через мобильный и интернет-банкинг с минимальной комиссией. Списание и зачисление средств происходит в онлайн-режиме с автоматической конвертацией валюты по курсу системы на день совершения перевода. Также клиенты в процессе перевода видят снимаемую комиссию за услугу, что обеспечивает полную прозрачность всех банковских операций.

Осуществление перевода интуитивно понятное и сводится к заполнению предложенных полей. Клиенту «Керемет Банка» необходимо:

в интернет-банкинге в разделе «Действия» выбрать поле «Переводы по системе CONTACT», в мобильном приложении в разделе «Переводы» — поле «Перевод по системе CONTACT»;

определить счет-источник, с которого планируется перевести деньги;

отметить страну и город перевода;

заполнить Ф. И. О. получателя и номер его телефона;

выбрать валюту и указать сумму перевода.

После проверки введенных данных и подтверждения платежа SMS-кодом автоматически создается уникальный номер перевода, который сохраняется в деталях платежа отправителя. Этот номер необходимо сообщить получателю, который также уведомляется системой по указанному телефону о совершенном на его имя переводе. При предъявлении удостоверения личности и номера перевода получатель может снять переведенные деньги в банке-партнере системы CONTACT — «Керемет Банке».

Подробную информацию о данной услуге, о возможностях интернет-банкинга «Керемет Банка» и других банковских сервисах можно получить в филиалах или в круглосуточном контакт-центре банка по номеру (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp.

Оцените удобство и надежность мгновенных денежных переводов платежной системы CONTACT, отправленных c помощью мобильного и интернет-банкинга ОАО «Керемет Банк»!