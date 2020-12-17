11:45
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Бизнес

Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»

«Керемет Банк» совместно с платежной системой CONTACT предлагает клиентам удобный цифровой сервис — отправку денежных переводов из Кыргызстана в страны ближнего и дальнего зарубежья через мобильный и интернет-банкинг с минимальной комиссией. Списание и зачисление средств происходит в онлайн-режиме с автоматической конвертацией валюты по курсу системы на день совершения перевода. Также клиенты в процессе перевода видят снимаемую комиссию за услугу, что обеспечивает полную прозрачность всех банковских операций.

Осуществление перевода интуитивно понятное и сводится к заполнению предложенных полей. Клиенту «Керемет Банка» необходимо:

  • в интернет-банкинге в разделе «Действия» выбрать поле «Переводы по системе CONTACT», в мобильном приложении в разделе «Переводы» — поле «Перевод по системе CONTACT»;
  • определить счет-источник, с которого планируется перевести деньги;
  • отметить страну и город перевода;
  • заполнить Ф. И. О. получателя и номер его телефона;
  • выбрать валюту и указать сумму перевода.

После проверки введенных данных и подтверждения платежа SMS-кодом автоматически создается уникальный номер перевода, который сохраняется в деталях платежа отправителя. Этот номер необходимо сообщить получателю, который также уведомляется системой по указанному телефону о совершенном на его имя переводе. При предъявлении удостоверения личности и номера перевода получатель может снять переведенные деньги в банке-партнере системы CONTACT — «Керемет Банке».

Подробную информацию о данной услуге, о возможностях интернет-банкинга «Керемет Банка» и других банковских сервисах можно получить в филиалах или в круглосуточном контакт-центре банка по номеру (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp.

Оцените удобство и надежность мгновенных денежных переводов платежной системы CONTACT, отправленных c помощью мобильного и интернет-банкинга ОАО «Керемет Банк»!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176971/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
«Керемет Банк»: Депозит открывай — IPhone получай и проценты вперед принимай
«Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
«Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
«Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
Популярные новости
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Бизнес
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
17 декабря, четверг
11:39
В Бишкеке за нарушение санитарных правил выписали штрафов на 8 миллионов сомов В Бишкеке за нарушение санитарных правил выписали штраф...
11:29
В мэрии Бишкека предложили штрафовать и арестовывать тех, кто топит отходами
11:25
Изнасилование 13-летней девочки. В приговоре суда нашли несоответствия
11:12
В КР болеют COVID-19 4 тысячи 558 человек, 566 — в тяжелом состоянии
10:59
В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом