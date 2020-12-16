Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7

Если вам вдруг срочно понадобилось оплатить какую-то услугу или, наоборот, получить денежные средства перечислением, но у вас нет ни расчетного счета, ни банковского учреждения рядом, это не проблема!

В «Керемет Банке» все решаемо — стать клиентом банка, открыть счет, подключить интернет-банкинг и совершить все необходимые операции можно не выходя из дома.

Современная технология «УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ» , внедренная в банке, позволяет определять на расстоянии личность даже нового клиента. Открыв во время удаленной идентификации расчетный или карточный счет, клиент сразу получает подтверждающее SMS-сообщение с буквенным платежным кодом и реквизитами открытого банковского счета, которые можно тут же использовать для расчетов с контрагентами, а также пополнять через терминалы, банкоматы или другими доступными способами.

, внедренная в банке, позволяет определять на расстоянии личность даже нового клиента. Открыв во время удаленной идентификации расчетный или карточный счет, клиент сразу получает подтверждающее SMS-сообщение с буквенным платежным кодом и реквизитами открытого банковского счета, которые можно тут же использовать для расчетов с контрагентами, а также пополнять через терминалы, банкоматы или другими доступными способами. После прохождения процедуры удаленной идентификации клиент может дистанционно подключить себе интернет-банкинг: через ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ, следуя простым инструкциям на сайте, клиент подтверждает свои персональные данные, выбирает логин, получает пароль и доступ к финансовым услугам в круглосуточном режиме вне зависимости от наличия филиала «Керемет Банка» в регионе проживания.

Возможности дистанционного получения банковских услуг безгранично широки: они позволяют пользователям самостоятельно открывать карточные и расчетные счета, заказывать карты, осуществлять внутренние и международные переводы, удаленно оформлять депозиты и пополнять их, погашать кредиты, оплачивать до 200 различных сервисов и совершать множество других востребованных операций.

«Керемет Банк» постоянно работает над расширением перечня сервисов, предоставляя клиентам еще больше возможностей для быстрого и удобного доступа к финансовым услугам.

В условиях эпидемиологической ситуации дистанционное обслуживание минимизирует контакты, экономит время клиентов и повышает доступность населения не только к традиционным банковским, но и государственным услугам.

Подробную информацию об обслуживании в «Керемет Банке» можно уточнить в офисах обслуживания, а также в круглосуточном контакт-центре по телефонам (0312) 55 44 44, через WhatsApp — (0557) 55 44 44.