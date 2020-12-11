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Бизнес

Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li

При покупке машины в автоцентре «Эстокада» в кредит от «Бакай Банка» вы автоматически становитесь участником розыгрыша премиального BMW 750 Li стоимостью свыше $100 тысяч среди своих покупателей. 

Для участия в розыгрыше необходимо купить авто в автоцентре «Эстокада» с 1 по 29 декабря 2020 года. Объявление победителя состоится 30 декабря.

Условия автофинансирования от «Бакай Банка»:

  • первоначальный взнос — от 30 процентов стоимости авто;
  • срок кредитования — до пяти лет;
  • максимальная процентная ставка в сомах — 18 процентов годовых (эффективная процентная ставка — до 19,85 процента);
  • максимальная процентная ставка в долларах — 12 процентов годовых (эффективная процентная ставка — до 13,18 процента).

Для расчета кредита обратитесь в ОсОО «АВТОЦЕНТР ЭСТОКАДА»:
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176440/
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