Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li

При покупке машины в автоцентре «Эстокада» в кредит от «Бакай Банка» вы автоматически становитесь участником розыгрыша премиального BMW 750 Li стоимостью свыше $100 тысяч среди своих покупателей.

Для участия в розыгрыше необходимо купить авто в автоцентре «Эстокада» с 1 по 29 декабря 2020 года. Объявление победителя состоится 30 декабря.

Условия автофинансирования от «Бакай Банка»:

первоначальный взнос — от 30 процентов стоимости авто;

срок кредитования — до пяти лет;

максимальная процентная ставка в сомах — 18 процентов годовых (эффективная процентная ставка — до 19,85 процента);

максимальная процентная ставка в долларах — 12 процентов годовых (эффективная процентная ставка — до 13,18 процента).

Для расчета кредита обратитесь в ОсОО «АВТОЦЕНТР ЭСТОКАДА»: