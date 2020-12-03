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Бизнес

Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!

Beeline продолжает работать над улучшением качества связи по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции 4G LTE. Таким образом оператор обеспечивает своих абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественными голосовыми услугами и улучшает пользовательский опыт своих абонентов в несколько раз.

В условиях непростой ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкости сети, в начале декабря установив 160 дополнительных базовых станций 4G LTE по всей стране, включая следующие населенные пункты:

  • Джалал-Абадская область: город Кочкор-Ата, село Кара-Тектир, пгт Шамалды-Сай, село Арсланбоб, город Ташкомур, села Чангыр Таш, Уч Коргон, Жаны Айыл, города Майлуу Суу, Кербен, Каракуль, села Бостон, Момбеково, Ынтымак, пгт Токтогул, села Ленин, Абдраимов, Массы, Сары-Булак, город Кок Янгак, села Кызыл Сенир, Тош, Колот, Кумуш Азиз, Ак Там, Базар Коргон, а также в городе Джалал-Абаде.
  • Ошская область: села Нойгут, Таш Коро, Жаны Алай, Кок Джар, Орнок, Муркут, Акчал, Джал, Меркит, Сары Монгол, город Ноокат, села Борбаш, Кетерме, Ак Булак, Таштак, Тескей-Кожоке, город Эски-Ноокат, село Жар Кыштак, а также в город Ош.
  • Иссык-Кульская область: села Жол Колот, Боконбаево.

Всего с начала 2020 года было запущено более 560 новых станции 4G LTE по всей стране. Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте beeline.kg.

Помимо строительства новых станций, технические специалисты Beeline постоянно мониторят сеть и мгновенно реагируют на сообщения о возможных неполадках, оперативно устраняя их и обеспечивая качественную и бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования в любых условиях.

Beeline: с заботой о вас и ваших близких!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175431/
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