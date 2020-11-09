С 7 по 9 ноября на полях Футбольного центра Кыргызского футбольного союза прошел первый турнир среди любительских команд, проводящийся под эгидой Кыргызского футбольного союза и Спортивной лиги Кыргызской Республики — «Фан-Лига Кыргызстан — 2020». Главной целью мероприятия является развитие массового футбола в стране и повышения уровня мастерства отечественных футболистов-любителей.

Титульным спонсором турнира был коммерческий банк «Кыргызстан». Одной из особенностью турнира стало то, что все матчи любителей транслировались в прямом эфире на канале Kyrgyz Sport TV. Любители чувствовали себя, как профессионалы. Турнир с первых матчей показал, что пройдет на высшем уровне!









В турнире принимали участие команды, которые стали победителями в своих регионах. Бишкек представлял «Ал-Халал», город Ош — «Банк Бай-Тушум», «Кара-Буура» сильнейшая команда из Таласской области, «Беловодск» (Чуйская область), «1 Мая» (Иссык-Кульская область), «Ак-Кула» (Нарынская область), «Клуб-91 (Джалал-Абадская область) и команда «Банк Кыргызстан» — главного спонсора турнира.

По итогам жеребьевки 8 команд-участниц были разделены на две подгруппы.

Группа А: «Клуб-91» (Джалал-Абадская область), «Ак-Кула» (Нарынская область), «Беловодск» (Чуйская область), «Банк Кыргызстан» (Бишкек).

Группа Б: «Ал Халал» (Бишкек), «Банк Бай-Тушум» (Ош), «Кара-Буура» (Таласская область), «1 Мая» (Иссык-Кульская область).

С первого тура команды показывали все свое мастерство, казалось их не отличить от профессионалов. Не было проходных игр, в турнире не было явного фаворита. Со второго тура команды постепенно набирали темп, нащупывали свою игру. Из группы А «Беловодск» выиграл все три матча и вышел сразу в финал.

В группе Б все оказалось еще драматичнее: после 1-го тура не было явного лидера и каждая из команд имела шанс на выход из группы. В итоге иссык-кульская команда «1 Мая» заняла первое место в группе, второе место у «Банк Бай-Тушум».











В финале встретились «Беловодск» (Чуйская область) и «1 Мая» (Иссык-Кульская область). Отметим, финал обслуживал рефери ФИФА Нурдин Букуев. Матч оправдал все ожидания и интрига сохранялась до конца, чуйская команда вырвала победу со счетом 4:3. «Беловодск» — первый чемпион республиканского турнира «Фан-Лиги Кыргызстан-2020»!

В утешительном финале в межбанковское дерби команда «Банк Кыргызстан» (Бишкек») была сильнее колманды «Банк Бай-Тушум» (Ош).

«Спасибо всем командам за участие и интересный футбол. Это первый турнир республиканского масштаба среди любителей, в будущем такие соревнования будем проводить ежегодно. В этом году из-за пандемии многие команды не смогли принять участие в турнире, в следующем году ждем всех желающих. Главное отличие турнира — команда-чемпион будет представлять нашу страну в международном турнире среди любителей за рубежом», — отметил на церемонии награждения президент Спортивной лиги Кыргызстана Медет Таиров.

«Благодарю все команды, организаторов и, конечно, главного спонсора «Банк Кыргызстан» за прекрасно организованный турнир. Победителю мои поздравления, а проигравшим командам не унывать, в следующем году хотим видеть вас еще сильнее», — сказал президент Союза болельщиков Эмил Кутманов.

По итогам турнира отметили лучших игроков, MVP турнира стал Эмир Джетыбаев из «Беловодска».